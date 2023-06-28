Депстрой ищет подрядчика для контроля за капремонтом Ленинградского моста в Омске

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Омске ищут подрядчика, готового заняться авторским надзором за выполнением капитального ремонта Ленинградского моста. Заказчиком выступает департамент строительства городской администрации, и он готов заплатить за контроль 2,5 млн рублей (начальная максимальная цена контракта).
Авторский надзор предстоит осуществлять с момента заключения контракта и по 30 июня 2024 года. По условиям контракта, подрядчик должен выборочно проверять на соответствие проектной и рабочей документации производимые строительные и монтажные работы, проводить выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, следить, как устраняются отступления от проекта.
Кстати, объект, то есть Ленинградский мост, компания, которая будет выполнять авторский надзор, должна посещать не менее двух раз в неделю, но и не чаше 12 раз в месяц. Заявки на торги принимают до 4 июля, победителя обещают назвать 6 июля.
В пресс-службе омской мэрии пояснили Городу55, почему только сейчас ищут компанию для выполнения авторского надзора, хотя капремонт моста стартовал еще в феврале 2023-го:
«По данным департамента строительства, подрядчик капитального ремонта Ленинградского моста приступил к самым сложным работам, среди них — устройство новых тротуарных консолей, подъем мостового строения для ремонта его опорный частей. Поэтому решение выполнить авторский надзор и принято именно сейчас».
Напомним, что Ленинградский мост за 1,9 млрд рублей ремонтирует ООО «СтройТраст» Армана Акопяна. Компания приступила к работам 15 февраля 2023 года. Завершить ремонтные работы «СтройТраст» должен до 31 мая 2024 года. Строительный надзор за выполнением работ на Ленинградском мосту доверили ООО «Технадзор», с которым заключили контракт на сумму 10,5 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве развязки у Ленинградского моста, которым также занимается фирма Акопяна. На стройке уже освоили более 100 млн рублей.