Депстрой ищет подрядчика для контроля за капремонтом Ленинградского моста в Омске

Кстати, объект, то есть Ленинградский мост, компания, которая будет выполнять авторский надзор, должна посещать не менее двух раз в неделю, но и не чаше 12 раз в месяц. Заявки на торги принимают до 4 июля, победителя обещают назвать 6 июля.