Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Изображение материала

На стройке развязки у Ленинградского моста в Омске уже освоили почти 101 млн рублей

17 июня 2023, 06:00
Фото: Город55
Строительство новой развязки у Ленинградского моста
Город55 побывал на стройплощадке, посмотрел, походил и показывает вам, что сделали на эти деньги.

В первый день сентября прошлого года департамент строительства администрации города Омска и ООО «Стройтраст» застройщика Армана Акопяна заключили контракт на строительство транспортной развязки по улице 3-й Островской на пересечении с Ленинградским мостом. Цена вопроса на момент подписания составила более 242.5 млн рублей. Не изменилась она и по сей день.

Как выяснил Город55, на данный момент «Стройтраст» якобы выполнил обязательства почти на 93.7 млн рублей, а фактически получил почти 101 млн рублей. Скорее всего, в эту сумму включен и аванс в 28,2%, или более 69.1 млн рублей, полученный в течение 20 дней после подписания договора.

Стройтраст уже получил за развязку почти 101 млн рублейСтройтраст уже получил за развязку почти 101 млн рублей
Стройтраст уже получил за развязку почти 101 млн рублей
Фото: Сервис Маркер-Интерфакс

Мы побывали на стройке, посмотрели, что реально уже сделано, и попытались понять, уложатся ли строители к сроку — по изначальному договору это 31 июля текущего года, то есть осталось чуть больше месяца. Рассказываем и показываем, как выглядит новая развязка.

Осмотр начался от стенда, который извещает о капитальном ремонте Ленинградского моста, на котором, к слову, тоже трудится компания «Стройтраст».

Стройтраст трудится и над развязкой и над мостомСтройтраст трудится и над развязкой и над мостом
Стройтраст трудится и над развязкой и над мостом
Фото: Город55

Ниже этого участка замечена расчищенная площадка. Видно, что от насаждений здесь избавились совсем недавно, после чего все сравняли и подровняли. Площадь весьма приличная.

Над площадкой поработали совсем недавноНад площадкой поработали совсем недавно
Расчистили несколько сотен квадратных метровРасчистили несколько сотен квадратных метров
Над площадкой поработали совсем недавно
Фото: Город55

К слову, на эскизе будущей развязки, который уже не раз публиковался, эта территория не тронута. Возможно, в процессе работ кто-то что-то переиграл, и появились новые идеи.

Во всяком случае, как ранее сообщал Город55, подрядчик якобы должен будет высадить возле этой развязки более 1000 деревьев и кустарников, разбить клумбы и цветники, а также смонтировать скамейки и спортивные тренажеры. Быть может, участок привели в порядок именно для этого.

Вдоль новой развязки у Ленинградского моста в Омске появится больше тысячи деревьев
Узнать подробнее

Идем дальше: начинается уже практически готовая пешеходная дорожка, на которой уложена тротуарная плитка. Видим, что укладывали ее в два слоя. Сейчас рабочие устанавливают бордюры.

Пешеходные дорожки почти полность выложены тротуарной плиткойПешеходные дорожки почти полность выложены тротуарной плиткой
Плитку укладывали в два слояПлитку укладывали в два слоя
Идет монтаж бардюровИдет монтаж бардюров
Пешеходные дорожки почти полность выложены тротуарной плиткой
Фото: Город55

А вот с дорожным полотном не все так радужно — на данном этапе стройки здесь уложены только бетонные плиты, а на подъемах и спусках к Ленинградскому мосту и вовсе красуется лишь щебень.

Сейчас дорожное полотно - это только бетонные плитыСейчас дорожное полотно - это только бетонные плиты
На подъемах и спусках красуется лишь щебеньНа подъемах и спусках красуется лишь щебень
Сейчас дорожное полотно - это только бетонные плиты
Фото: Город55

Еще несколько метров — и упираемся в лестницу. Спускаемся. Опять пешеходная дорожка. Рядом, судя по всему, велодорожка, правда, в какое-никакое полотно ее пока не одели — одна щебенка. А вот светильники на этом участке уже смонтированы.

Спуск на нижний уровень по лестницеСпуск на нижний уровень по лестнице
Велодорожка пока без полотна - один щебеньВелодорожка пока без полотна - один щебень
Освещать пешеходную зону будут вот такие светильникиОсвещать пешеходную зону будут вот такие светильники
Спуск на нижний уровень по лестнице
Фото: Город55

Не отказываем себе в удовольствии и просто прогуливаемся по этим дорожкам. Конечно, там, где покрытие позволяет. Замечаем странную горку — видимо, по каким-то неведомым причинам выровнять этот участок пока не представилось возможным.

Дорожки идут вдоль паркаДорожки идут вдоль парка
Странная выпуклость на путиСтранная выпуклость на пути
Дорожки идут вдоль парка
Фото: Город55

Пешеходная дорожка вплотную примыкает к самому парку Победы: можно спуститься и пойти гулять по аллеям, на которых, что порадовало, кое-где даже асфальт присутствует.

Вход в парк, пока что только такойВход в парк, пока что только такой
Вход в парк, пока что только такой
Фото: Город55

В этом месте, как нам представляется, будет автомобильная дорога, которая пойдет через парк. Во всяком случае, такой вот перекресток на это намекает. По большому счету она есть и сейчас, но еще не приведена в порядок.

В парк направо, 3-я Островская - прямоВ парк направо, 3-я Островская - прямо
В парк направо, 3-я Островская - прямо
Фото: Город55

Далее выходим на асфальт, который уходит под Ленинградский мост. Собственно, это и есть трасса развязки, которая соединится с улицей 3-й Островской. Сейчас трасса доходит лишь до границы самого моста, после чего прерывается. Дальше стройка еще не шагнула, но подготовку уже начали.

Дорога уходит под Ленинградский мостДорога уходит под Ленинградский мост
Перед мостом все прерывается, дальше еще не шагнулиПеред мостом все прерывается, дальше еще не шагнули
Работы по обустройству дороги уже началисьРаботы по обустройству дороги уже начались
Дорога уходит под Ленинградский мост
Фото: Город55

Рядом с развязкой сейчас вовсю кипит работа по установке сетей канализации, водоотведения и остальных коммуникаций.

Идет установка различных сетейИдет установка различных сетей
Идет установка различных сетей
Фото: Город55

Поднимаемся на сам Ленинградский мост, дабы оглядеть все это хозяйство с высоты. Вот в таком состоянии сейчас ступени. Благо деревянные перила установили, иначе на такой-то «красоте» есть шанс оступиться и полететь вниз.

Лестница на Ленинградский мост в печальном состоянииЛестница на Ленинградский мост в печальном состоянии
Лестница на Ленинградский мост в печальном состоянии
Фото: Город55

С Ленинградского моста все это добро сейчас выглядит так. Парковка уже практически вся заасфальтирована, ведется монтаж «островков», возможно, под обещанные клумбы. К слову, и первые посетители — пара-другая автомобилей — здесь уже присутствуют.

Парковка заасфальтированаПарковка заасфальтирована
Первые посетители парковкиПервые посетители парковки
Парковка заасфальтирована
Фото: Город55

Прогуливаемся по перегороженному участку Ленинградского моста. Здесь, судя по всему, будет так называемая полоса выезда. Однако сейчас все как-то грустно и печально — только щебень, плиты да песок.

Щебень, плиты и песокЩебень, плиты и песок
Щебень, плиты и песок
Фото: Город55

В общем, работа кипит: кто-то режет и укладывает плитку, кто-то копает и грузит, кто-то монтирует и измеряет. И прогресс заметен.

Земляные работы в разгареЗемляные работы в разгаре
Измеряем, отрезаем и готовоИзмеряем, отрезаем и готово
Стройка в разгареСтройка в разгаре
Земляные работы в разгаре
Фото: Город55

Итак, подытожим увиденное. На наш суровый и критический взгляд, на данный момент развязка готова примерно процентов на 70. По сути, основные и самые трудоемкие работы близятся к завершению, за исключением стыка всего этого хозяйства с улицей 3-й Островской.

Развязка уже готова больше чем наполовину
Видео: Город55

Успеют ли завершить все работы к дате, которая указана в контракте? Не факт. Во всяком случае, на сайте госзакупок уже красуется другая дата — 30 декабря 2023 года. К этому времени рабочие наверняка должны управиться.

Однако, как мы увидели в открытых данных, пока что на этом объекте «Стройтраст» не получил ни одного замечания, ни единой неустойки или штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств или срыв сроков. Ранее за этой компанией такой прилежности не замечалось, о чем мы неоднократно рассказывали.

Депстрой будет судиться с подрядчиком по ремонту Ленинградского моста в Омске
Узнать подробнее
#Василий Попов#Дорога#Развязка#Ленинградский мост#Стройтраст#Плитка#Общество#Город#Экономика#Транспорт#Строительство#Касается каждого#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Арман Акопян#Видео
Подпишитесь
Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
Сегодня, 03:12
Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
Сегодня, 05:38
Застроят все Левобережье. Для участка на 1-й Енисейской в Омске ищут арендатора
Вчера, 09:06
В Омске проблемный дом по улице Перелета с 324 дольщиками достроят за 597 млн рублей
Сегодня, 06:40
Президент Путин поручил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи
Вчера, 14:04