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В первый день сентября прошлого года департамент строительства администрации города Омска и ООО «Стройтраст» застройщика Армана Акопяна заключили контракт на строительство транспортной развязки по улице 3-й Островской на пересечении с Ленинградским мостом. Цена вопроса на момент подписания составила более 242.5 млн рублей. Не изменилась она и по сей день.
Как выяснил Город55, на данный момент «Стройтраст» якобы выполнил обязательства почти на 93.7 млн рублей, а фактически получил почти 101 млн рублей. Скорее всего, в эту сумму включен и аванс в 28,2%, или более 69.1 млн рублей, полученный в течение 20 дней после подписания договора.
Мы побывали на стройке, посмотрели, что реально уже сделано, и попытались понять, уложатся ли строители к сроку — по изначальному договору это 31 июля текущего года, то есть осталось чуть больше месяца. Рассказываем и показываем, как выглядит новая развязка.
Осмотр начался от стенда, который извещает о капитальном ремонте Ленинградского моста, на котором, к слову, тоже трудится компания «Стройтраст».
Ниже этого участка замечена расчищенная площадка. Видно, что от насаждений здесь избавились совсем недавно, после чего все сравняли и подровняли. Площадь весьма приличная.
К слову, на эскизе будущей развязки, который уже не раз публиковался, эта территория не тронута. Возможно, в процессе работ кто-то что-то переиграл, и появились новые идеи.
Во всяком случае, как ранее сообщал Город55, подрядчик якобы должен будет высадить возле этой развязки более 1000 деревьев и кустарников, разбить клумбы и цветники, а также смонтировать скамейки и спортивные тренажеры. Быть может, участок привели в порядок именно для этого.
Идем дальше: начинается уже практически готовая пешеходная дорожка, на которой уложена тротуарная плитка. Видим, что укладывали ее в два слоя. Сейчас рабочие устанавливают бордюры.
А вот с дорожным полотном не все так радужно — на данном этапе стройки здесь уложены только бетонные плиты, а на подъемах и спусках к Ленинградскому мосту и вовсе красуется лишь щебень.
Еще несколько метров — и упираемся в лестницу. Спускаемся. Опять пешеходная дорожка. Рядом, судя по всему, велодорожка, правда, в какое-никакое полотно ее пока не одели — одна щебенка. А вот светильники на этом участке уже смонтированы.
Не отказываем себе в удовольствии и просто прогуливаемся по этим дорожкам. Конечно, там, где покрытие позволяет. Замечаем странную горку — видимо, по каким-то неведомым причинам выровнять этот участок пока не представилось возможным.
Пешеходная дорожка вплотную примыкает к самому парку Победы: можно спуститься и пойти гулять по аллеям, на которых, что порадовало, кое-где даже асфальт присутствует.
В этом месте, как нам представляется, будет автомобильная дорога, которая пойдет через парк. Во всяком случае, такой вот перекресток на это намекает. По большому счету она есть и сейчас, но еще не приведена в порядок.
Далее выходим на асфальт, который уходит под Ленинградский мост. Собственно, это и есть трасса развязки, которая соединится с улицей 3-й Островской. Сейчас трасса доходит лишь до границы самого моста, после чего прерывается. Дальше стройка еще не шагнула, но подготовку уже начали.
Рядом с развязкой сейчас вовсю кипит работа по установке сетей канализации, водоотведения и остальных коммуникаций.
Поднимаемся на сам Ленинградский мост, дабы оглядеть все это хозяйство с высоты. Вот в таком состоянии сейчас ступени. Благо деревянные перила установили, иначе на такой-то «красоте» есть шанс оступиться и полететь вниз.
С Ленинградского моста все это добро сейчас выглядит так. Парковка уже практически вся заасфальтирована, ведется монтаж «островков», возможно, под обещанные клумбы. К слову, и первые посетители — пара-другая автомобилей — здесь уже присутствуют.
Прогуливаемся по перегороженному участку Ленинградского моста. Здесь, судя по всему, будет так называемая полоса выезда. Однако сейчас все как-то грустно и печально — только щебень, плиты да песок.
В общем, работа кипит: кто-то режет и укладывает плитку, кто-то копает и грузит, кто-то монтирует и измеряет. И прогресс заметен.
Итак, подытожим увиденное. На наш суровый и критический взгляд, на данный момент развязка готова примерно процентов на 70. По сути, основные и самые трудоемкие работы близятся к завершению, за исключением стыка всего этого хозяйства с улицей 3-й Островской.
Успеют ли завершить все работы к дате, которая указана в контракте? Не факт. Во всяком случае, на сайте госзакупок уже красуется другая дата — 30 декабря 2023 года. К этому времени рабочие наверняка должны управиться.
Однако, как мы увидели в открытых данных, пока что на этом объекте «Стройтраст» не получил ни одного замечания, ни единой неустойки или штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств или срыв сроков. Ранее за этой компанией такой прилежности не замечалось, о чем мы неоднократно рассказывали.