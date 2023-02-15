«Всем терпения». Ленинградский мост в Омске встал в пробку в первый день ремонта

Сегодня, 15 февраля, в Омске начался ремонт Ленинградского моста. В утренней час-пик, ожидаемо, на подъездах к мосту и на нем самом образовалась пробка. По состоянию на 8 часов утра затруднено движение по улице Суворова и по улице 60 лет Победы в сторону центра. О дорожной ситуации рассказывают водители и пассажиры, оставляя комментарии в социальных сетях и в навигационных приложениях.