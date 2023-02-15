«Всем терпения». Ленинградский мост в Омске встал в пробку в первый день ремонта

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Сегодня, 15 февраля, в Омске начался ремонт Ленинградского моста. В утренней час-пик, ожидаемо, на подъездах к мосту и на нем самом образовалась пробка. По состоянию на 8 часов утра затруднено движение по улице Суворова и по улице 60 лет Победы в сторону центра. О дорожной ситуации рассказывают водители и пассажиры, оставляя комментарии в социальных сетях и в навигационных приложениях.
«Всем доброе утро. Пробка. Началось строительство моста. Всем стоящим желаю терпения», — прокомментировал в 2GIS затрудненное движение омич, пожелавший остаться анонимным.
«Это теперь так каждое утро будет? Спасибо», — удивляется другой пользователь сервиса Евгений Булес.
«Ленинградский мост с пробкой живописнее будет, столько железа в одном месте собралось», — прокомментировала пользователь ВКонтакте Лиза Нестеренко.
В официальном телеграмм-канале пресс-службы мэрии Омска появились рекомендации для руководителей организаций в связи с ремонтом Ленинградского моста.
«Департамент транспорта рекомендует руководителям организаций рассмотреть возможность переноса на более раннее время начала рабочего дня для сотрудников, использующих для проезда Ленинградский мост и мост им. 60-летия Победы», — говорится в сообщении.
Напомним, что капитальный ремонт Ленинградского моста продлится до весны следующего года. В связи с этим полосы будут частично перекрывать.