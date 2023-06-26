Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Исполнительный директор Ural FC Ленар Ганеев рассказал о готовности организовать поединок с омским спортсменом Александром Шлеменко. Лига определилась с тем, кто пойдет на этот бой.
Если омич согласится, то с ним сразится казахстанский боец Даурен Ермеков. Он победил Руслана Шамилова в совместном турнире URAL FC и Naiza 23 июня.
«Однозначно бой будет интересный. Это будет громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — отметил Ганеев сразу после проведенного турнира в Алматы.
Напомним, что последний бой Александра Шлеменко был в апреле этого года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он вышел на ринг против швейцарца Ясубея Эномото. Победу в этом поединке одержал омский спортсмен.
На счету Шлеменко в MMA 61 победа, а также 15 поражений и одна ничья. На активе Ермекова 17 побед и пять поражений.