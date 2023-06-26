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Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко

26 июня 2023, 03:17
Фото: Город55
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Лига Ural FC готова провести поединок омича Шлеменко и казахстанского бойца Ермекова

Если омский спортсмен будет готов, то бой состоится.

Исполнительный директор Ural FC Ленар Ганеев рассказал о готовности организовать поединок с омским спортсменом Александром Шлеменко. Лига определилась с тем, кто пойдет на этот бой.

Если омич согласится, то с ним сразится казахстанский боец Даурен Ермеков. Он победил Руслана Шамилова в совместном турнире URAL FC и Naiza 23 июня.

«Однозначно бой будет интересный. Это будет громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — отметил Ганеев сразу после проведенного турнира в Алматы.

Напомним, что последний бой Александра Шлеменко был в апреле этого года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он вышел на ринг против швейцарца Ясубея Эномото. Победу в этом поединке одержал омский спортсмен.

На счету Шлеменко в MMA 61 победа, а также 15 поражений и одна ничья. На активе Ермекова 17 побед и пять поражений.

Омский боец Александр Шлеменко победил в близком бою швейцарца Эномото
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#Спорт#Поединок#Бой#Александр Шлеменко#Турнир#Бои ММА#Новости#Омск#Алина Ясинская
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