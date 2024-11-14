gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Бой

Выбрать дату
2024
Шлеменко возвращается в клетку: 40-летний омский боец анонсировал свой новый бой
14 ноября, 04:02
Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения
3 августа, 13:05
Лас-Вегас ждет. Участник команды омского бойца Шлеменко сразится за контракт с UFC
Андрей Пуляев, успешно выступавший на омских турнирах Shlemenko FC, выйдет в октагон в главном бою турнира президента UFC.
21 июля, 05:36
«Проигрывать не хочется». Омский боец Петр Ян объявил о возможном завершении карьеры
13 июня, 05:34
Скользкий соперник: омский боец Шлеменко рассказал о своем поединке с Миллендером
Американский спортсмен отказался жать руку перед боем.
1 июня, 20:56
Омич Шлеменко победил американца Миллендера в главном поединке SFC-10
Бой завершился в первом раунде.
1 июня, 19:48
Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10
В главном поединке вечера встретились Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер.
1 июня, 19:31
Омич Андрей Корешков выйдет на бой против японца Ямаучи. Что известно о сопернике
6 мая, 05:44
На турнире Александра Шлеменко в Омске выступит группа Любэ
18 апреля, 12:48
Вернуться спустя год. Омский боец Петр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом в UFC 299
10 марта, 05:27
На турнире по MMA в Омске выступит финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова
Состязания пройдут на манеже спортивного комплекса «Красная звезда» в начале февраля.
25 января, 10:15
2023
Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко
Если омский спортсмен будет готов, то бой состоится.
26 июня 2023, 03:17
Омский боец Александр Шлеменко победил в близком бою швейцарца Эномото
Бой в среднем весе продлился все три раунда.
22 апреля 2023, 03:18
2022
Цепочка неудач. Шлеменко проиграл в бою с Исмаиловым
Победу определяли судейским решением.
4 декабря 2022, 07:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика