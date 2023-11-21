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Ноябрь 2023
«Я пришла за победой». Омичка прошла кастинг на шоу «Битва шефов»
21 ноября 2023, 05:56
Июнь 2023
Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко
Если омский спортсмен будет готов, то бой состоится.
26 июня 2023, 03:17

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