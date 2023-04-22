Омский боец Александр Шлеменко победил в близком бою швейцарца Эномото

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В ночь на 22 апреля в столице прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого стал бой в среднем весе между 38-летним омичом Александром Шлеменко и 39-летним швейцарцем Ясубеем Эномото.
Поединок проводился по правилам кикбоксинга и продлился все три раунда. Спортсмены на протяжении девяти минут обменивались ударами. Лидерство переходило от одного бойца к другому.
Несмотря на то что бой был очень близким, судьи единогласно отдали победу омскому спортсмену. Александр Шлеменко получил чемпионский пояс по кикбоксингу.
«Я ощущаю себя великолепно. Александр Поветкин надел мне пояс, об этом можно только мечтать», — сказал Шлеменко после завершения боя и поблагодарил своего соперника и всех болельщиков.
Теперь на счету омича 62 победы, 15 поражений и 1 ничья. Боец снова вышел на победную тропу.
Следующий бой Шлеменко проведет уже в Омске на «G-Drive Арене». В июле оппонентом Александра станет 35-летний бразилец Алекс Оливейра, который участвовал в турнирах UFC. Точную дату обещают сообщить позже.