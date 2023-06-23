Двухэтажный гараж омского кооператива «Дарина» на Рокоссовского продают за долги

Готовый на 90% гаражный комплекс сначала арестовали судебные приставы, а потом выставили его на продажу за долги. Оказалось, что компания с 2017 года не платила депимущества городской администрации за аренду земельного участка на Рокоссовского. В итоге с учетом набежавших процентов сумма задолженности составила около 1,6 млн рублей.