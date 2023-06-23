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Двухэтажный гараж омского кооператива «Дарина» на Рокоссовского продают за долги

23 июня 2023, 08:49
Фото: yandex.ru/maps
Задолженность за аренду земли с учетом набежавших процентов составила около 1,6 млн рублей.

В Омске выставили на торги недостроенный двухэтажный гаражный комплекс по улице Рокоссовского, 8/2, а также право аренды земельного участка площадью 6680 кв. м под ним. Принадлежал гараж кооперативу по строительству и эксплуатации индивидуальных гаражей и коллективного овощехранилища «Дарина». Председателем этого кооператива является Любовь Зайцева.

Готовый на 90% гаражный комплекс сначала арестовали судебные приставы, а потом выставили его на продажу за долги. Оказалось, что компания с 2017 года не платила депимущества городской администрации за аренду земельного участка на Рокоссовского. В итоге с учетом набежавших процентов сумма задолженности составила около 1,6 млн рублей.

Участок, где находится недостроенный гаражУчасток, где находится недостроенный гараж
Участок, где находится недостроенный гараж
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Продают недостроенный кирпичный гараж и право долгосрочной аренды земли за 28,2 млн рублей (это начальная цена). Добавим, что площадь объекта незавершенного строительства составляет 2299,7 кв. м.

Заявки от потенциальных покупателей ждут до 24 июля, победителя торгов планируют определить 27 июля.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об итогов аукционов по аренде земельных участков на Левобережье Омска. Земля досталась Андрею Грабару, который ежегодно будет отдавать за аренду 23,6 млн рублей.

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#Долги#Аренда земли#Гараж#Торги#Департамент имущественных отношений#Строительство#Бизнес#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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