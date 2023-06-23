Нешуточная борьба. Аренду пяти участков на Левобережье Омска выиграл уралец

Вероятнее всего, землю на Левобережье арендует выходец из Екатеринбурга Андрей Павлович Грабар, который является директором компании «Уралсервис». Она занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем, систем кондиционирования воздуха. Полный тезка А. П. Грабара уже фигурировал в омских сводках. Он подал жалобу к антимонопольщикам, что аукцион на право аренды 15 участков вводит участников торгов в заблуждение «с целью искусственного завышения цены лота», а в документах отсутствовала информация об аварийном статусе и нуждаемости капремонта некоторых объектов на торгах.