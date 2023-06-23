Нешуточная борьба. Аренду пяти участков на Левобережье Омска выиграл уралец

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Published Сегодня, 04:37
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В Омске департамент архитектуры и градостроительства 22 июня подвел итоги аукциона на аренду пяти земельных участков, расположенных по соседству друг с другом. На торги выставили объекты общей площадью 6029 кв. м по улице Костерина в Кировском округе. Земля предназначена для возведения индивидуальных жилых домов.
За каждый из участков разразилась настоящая битва. На первый лот (участок площадью 1140 кв. м с кадастровым номером 55:36:130126:8951) претендовали 12 участников. Итоговая цена составила 3 685 500 рублей.
На втором участке площадью 1140 кв. м (кадастровый номер 55:36:130126:8952) число претендентов выросло до 13 человек. Лот победителю достался за 3 760 500 рублей. За землю площадью 1140 кв. м с кадастровым номером 55:36:130126:8953 сражались 12 участников. Ставка победителя составила 3 678 000 рублей.
Четвертый лот (земля площадью 1470 кв. м с кадастровым номером 55:36:130126:8955) привлек внимание 9 участников. Участок победитель торгов получил за 4 716 900 рублей. И, наконец, больше всего участников — 15 человек — заявились на аукцион по пятому участку площадью 1139 кв. м с кадастровым номером 55:36:130126:8970. Лот достался победителю за 7 810 300 рублей.
Все участки достались одному человеку — Андрею Грабару. Он получил право арендовать землю на протяжении 20 лет. За пять участков Грабар будет платить 23 651 200 рублей в год, то есть начальная цена аренды выросла в 17,5 раз.
Добавим, что в июне 2023-го Андрей Грабар стал обладателем двух участков площадью 842 кв. м в Чукреевке. Тогда торги тоже были очень оживленными — 994 шага аукциона по первому участку и 760 шагов по второму.
Вероятнее всего, землю на Левобережье арендует выходец из Екатеринбурга Андрей Павлович Грабар, который является директором компании «Уралсервис». Она занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем, систем кондиционирования воздуха. Полный тезка А. П. Грабара уже фигурировал в омских сводках. Он подал жалобу к антимонопольщикам, что аукцион на право аренды 15 участков вводит участников торгов в заблуждение «с целью искусственного завышения цены лота», а в документах отсутствовала информация об аварийном статусе и нуждаемости капремонта некоторых объектов на торгах.