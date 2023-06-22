В «Авангард» пришел новый ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на один сезон с Алексеем Селиверстовым, он будет заниматься физической подготовкой игроков.
Как сообщили в социальных сетях «Авангарда», Селиверстов является заслуженным мастером спорта по бобслею. На протяжении 14 лет входил в состав Олимпийской сборной России. Участник зимних Олимпийских игр в Нагано (1998), в Солт-Лэйк Сити (2002), серебряный призер Олимпиады в Турине (2006).
В хоккей Алексей Селиверстов пришел в 2009 году. Он работал в «Торосе», «Салавате Юлаеве», «Витязе», а последние два года трудился в в екатеринбургском «Автомобилисте».
Ранее за физическую подготовку в «Авангарде» отвечал американский тренер Брэндон Бови. В хоккейном клубе 42-летний тренер отработал пять сезонов, а в мае покинул команду.