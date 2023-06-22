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В «Авангард» пришел новый ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов

22 июня 2023, 07:01
Фото: ХК Авангард
Последние два года он работал в екатеринбургском «Автомобилисте».

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на один сезон с Алексеем Селиверстовым, он будет заниматься физической подготовкой игроков.

Как сообщили в социальных сетях «Авангарда», Селиверстов является заслуженным мастером спорта по бобслею. На протяжении 14 лет входил в состав Олимпийской сборной России. Участник зимних Олимпийских игр в Нагано (1998), в Солт-Лэйк Сити (2002), серебряный призер Олимпиады в Турине (2006).

В хоккей Алексей Селиверстов пришел в 2009 году. Он работал в «Торосе», «Салавате Юлаеве», «Витязе», а последние два года трудился в в екатеринбургском «Автомобилисте».

Ранее за физическую подготовку в «Авангарде» отвечал американский тренер Брэндон Бови. В хоккейном клубе 42-летний тренер отработал пять сезонов, а в мае покинул команду.

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