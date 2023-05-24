Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В официальном телеграм-канале ХК «Авангард» объявили состав тренерского штаба на сезон КХЛ 2023/24. Главным тренером омской команды остается Михаил Кравец, с которым подписан контракт на 1 год.
Также контракты продлены:
«После окончания сезона мы решили не торопиться и все хорошо проанализировать. Рассмотрели различные кандидатуры и пришли к выводу, что будет правильным продолжить сотрудничество с Михаилом Кравцом». Задача минимум на сезон — выход в финал конференции — была выполнена, поэтому у нас были все основания предложить новый контракт Михаилу Григорьевичу, — рассказал Антон Курьянов, генеральный менеджер ХК «Авангард».
Также Курьянов уточнил, что на решение повлияло и то, что сам Кравец хотел остаться в Омске и продолжить работу с «Авангардом» (хотя у него были и другие предложения).
Кроме того, к тренерскому штабу присоединится Рамиль Сайфуллин, которого болельщики уже знают по игре за «Авангард».
«В Высшей лиге этот специалист проявил себя очень здорово, став одним из самых прогрессирующих наставников прошедшего сезона. В нашей команде Сайфуллин будет отвечать за большинство», — уточнили в ХК «Авангард».
Однако осталась еще одна вакантная позиция — тренер по защитникам (ее рассчитывают закрыть в ближайшее время).
Отметим, что в «Авангарде» отдельно поблагодарили за работу Брэндона Бови и Вячеслава Уваева.