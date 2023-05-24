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Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне

24 мая 2023, 09:10
Фото: Официальный телеграм-канал ХК «Авангард»
Михаил Кравец
«Авангард» объявил тренерский штаб на сезон — 2023/24.

В официальном телеграм-канале ХК «Авангард» объявили состав тренерского штаба на сезон КХЛ 2023/24. Главным тренером омской команды остается Михаил Кравец, с которым подписан контракт на 1 год.

Также контракты продлены:

  • Александр Свитов, тренер — на 2 года;
  • Рамиль Сайфуллин, тренер — на 1 год;
  • Сергей Звягин, тренер вратарей — на 2 года;
  • Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке — на 1 год;
  • Олег Новицкий, тренер-видеооператор — на 1 год;
  • Илья Устымчук, ассистент тренера-видеооператора — на 2 года;
«После окончания сезона мы решили не торопиться и все хорошо проанализировать. Рассмотрели различные кандидатуры и пришли к выводу, что будет правильным продолжить сотрудничество с Михаилом Кравцом». Задача минимум на сезон — выход в финал конференции — была выполнена, поэтому у нас были все основания предложить новый контракт Михаилу Григорьевичу, — рассказал Антон Курьянов, генеральный менеджер ХК «Авангард».

Также Курьянов уточнил, что на решение повлияло и то, что сам Кравец хотел остаться в Омске и продолжить работу с «Авангардом» (хотя у него были и другие предложения).

Кроме того, к тренерскому штабу присоединится Рамиль Сайфуллин, которого болельщики уже знают по игре за «Авангард».

«В Высшей лиге этот специалист проявил себя очень здорово, став одним из самых прогрессирующих наставников прошедшего сезона. В нашей команде Сайфуллин будет отвечать за большинство», — уточнили в ХК «Авангард».

Однако осталась еще одна вакантная позиция — тренер по защитникам (ее рассчитывают закрыть в ближайшее время).

Отметим, что в «Авангарде» отдельно поблагодарили за работу Брэндона Бови и Вячеслава Уваева.

Михаил Кравец останется на посту главного тренера хоккеистов омского «Авангарда»
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#Ксения Карагодина#Авангард#ХК Авангард#Омский авангард#Тренер#КХЛ#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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