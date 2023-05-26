«Рука работала на 50%». Экс-голкипер омского «Авангарда» рассказал о своей травме

Также Галимов признался, что в «Авангарде» операцию не поддержали. Кроме того, было много споров из-за лечения и вообще его будущего в клубе. Ему даже предложили разорвать контракт без компенсаций. По словам хоккеиста, в итоге в ситуации помогли разобраться «понимающие люди».