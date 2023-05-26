«Рука работала на 50%». Экс-голкипер омского «Авангарда» рассказал о своей травме

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Станислав Галимов подписал контракт с «Авангардом», однако из-за травмы плеча не смог доиграть сезон. Регулярка для него завершилась в конце октября. В итоге голкипер перенес операцию и до сих пор проходит восстановления.
В интервью «СЭ» он рассказал о полученном повреждении, ситуации в «Авангарде» и планах на будущий сезон.
«Все началось с игры с „Барысом“. Человек облокотился мне на заднюю руку. Я почувствовал боль, но продолжил играть. После матча с „Барысом“ командный доктор провел диагностику. Он сказал, что у меня нет ничего серьезного. Я взял паузу. Лечение просто заглушало симптом, но все оставалось как было. В игре с „Северсталью“ упал на больную руку и, как понял, дорвал плечо», — уточнил Станислав Галимов.
И только через 3 месяца вратарь диагностировал, что получил серьезную травму. Он прошел обследование в Москве, где его сразу отправили на операцию.
«Я сам сделал МРТ. Обследование показало один диагноз. Потом по рекомендации доктора „Авангарда“ сделал повторную МРТ после матча с „Северсталью“ в Омске. Диагнозы были совершенно разные. В Омске врачи сказали, что все нормально. Возможно, это стечение обстоятельств. Решил сделать еще одно обследование в Москве за свой счет. На МРТ повторился диагноз с первого обследования», — пояснил вратарь.
Также Галимов признался, что в «Авангарде» операцию не поддержали. Кроме того, было много споров из-за лечения и вообще его будущего в клубе. Ему даже предложили разорвать контракт без компенсаций. По словам хоккеиста, в итоге в ситуации помогли разобраться «понимающие люди».
Сейчас восстановление практически завершено и Галимов планирует подписать новый контракт с одним из клубов КХЛ или вообще уехать в Европу.