Омский «Авангарда» покидает тренер, который отвечал за физподготовку

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в своем телеграм-канале сообщил, что американский тренер Брэндон Бови покидает омский «Авангард». Официального подтверждения информации нет.
В хоккейном клубе 42-летний Бови отработал пять сезонов, отвечал за физическую подготовку игроков. Всего в КХЛ он провел 11 сезон в шести клубах.
Напомним, Михаил Кравец тоже завершил свою работу в «Авангарде». Контракт главного тренера истек, о продлении сотрудничества пока не сообщалось. Сегодня, 14 мая, стало известно о приглашении в команду белорусского хоккеиста Игоря Мартынова. Его показатель полезности составляет «-25».