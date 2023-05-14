Омский «Авангарда» покидает тренер, который отвечал за физподготовку

Напомним, Михаил Кравец тоже завершил свою работу в «Авангарде». Контракт главного тренера истек, о продлении сотрудничества пока не сообщалось. Сегодня, 14 мая, стало известно о приглашении в команду белорусского хоккеиста Игоря Мартынова. Его показатель полезности составляет «-25».