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Омский «Авангарда» покидает тренер, который отвечал за физподготовку

14 мая 2023, 09:17
Фото: 1MI
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Он отработал в клубе пять сезонов.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в своем телеграм-канале сообщил, что американский тренер Брэндон Бови покидает омский «Авангард». Официального подтверждения информации нет.

В хоккейном клубе 42-летний Бови отработал пять сезонов, отвечал за физическую подготовку игроков. Всего в КХЛ он провел 11 сезон в шести клубах.

Напомним, Михаил Кравец тоже завершил свою работу в «Авангарде». Контракт главного тренера истек, о продлении сотрудничества пока не сообщалось. Сегодня, 14 мая, стало известно о приглашении в команду белорусского хоккеиста Игоря Мартынова. Его показатель полезности составляет «-25».

Омский «Авангард» подписал белорусского хоккеиста с показателем полезности «-25»
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#Хоккей#Спорт#Авангард#Тренер#Новости#Омск#Омская область#Михаил Кравец
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