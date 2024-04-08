Абитуриент

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Жесткий отбор. С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на обучение
Город55 узнал о том, какие документы нужны для поступления в Омский кадетский корпус, о сроках подачи личных дел и вступительных испытаниях.
8 апреля, 10:40
Июнь 2023
Куда пойти, куда податься. Когда в омских вузах стартуют приемные кампании
22 июня 2023, 04:00
На Госуслугах стартовал прием документов от абитуриентов
К сервису подключены 1022 вуза. На бесплатное обучение заявление нужно подать до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.
20 июня 2023, 09:48
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
15 июня 2023, 09:09

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