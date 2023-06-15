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Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы

15 июня 2023, 09:09
Фото: 1MI
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Детям-беженцам из ЛДНР пообещали льготы при поступлении в омские вузы

Всего в Омской области в настоящий момент зарегистрированы десять выпускников-беженцев, обучающихся в 9-х классах, и четыре — в 11-х классах.

В омских высших учебных заведениях в 2023 году детям-беженцам из ЛДНР предоставят льготы при поступлении на бюджетную форму обучения. Как рассказали Городу55 в министерстве образования Омской области, вузы вправе самостоятельно устанавливать минимальное количество баллов вступительного испытания для этой категории абитуриентов.

«При приеме на обучение, в том числе при приеме в порядке перевода, лиц отдельных категорий, имеющих образование, полученное на Украине, а также в ДНР и ЛНР до дня их принятия в Российскую Федерацию, не требуется представление свидетельства о признании образования», — добавили в ведомстве.

В Омском государственном аграрном университете рассказали, что дети-беженцы из ЛДНР смогут сдавать экзамены в виде собеседования.

«Будут особенные условия поступления. Есть документы, которые регулируют все эти вопросы. Мы будем давать возможность этим детям сдавать вступительные испытания, в том числе, в форме собеседования», — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ОмГАУ Евгения Фалалеева.

В колледжи и техникумы вынужденные переселенцы будут поступать на общих основаниях.

Всего в Омской области в настоящий момент зарегистрированы десять выпускников-беженцев, обучающихся в 9-х классах, и четыре — в 11-х классах. Как ранее сообщал Город55, в омских вузах в 2023 году в общей сложности выделили больше 6,5 тысяч бюджетных мест на очной форме обучения.

Также в министерстве образования Омской области рассказали, что для детей участников СВО вузах выделена отдельная квота при поступлении — не менее 10% от общего количества бюджетных мест. О том, кто имеет права воспользоваться такой льготой — в нашем материале.

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#Евгений Игишев#Вуз#Поступление в вуз#Вузы#Беженцы#Переселенцы#Абитуриент#Общество#Образование#Институт#Омск#Омская область#Дети
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В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
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