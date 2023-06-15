Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы

Всего в Омской области в настоящий момент зарегистрированы десять выпускников-беженцев, обучающихся в 9-х классах, и четыре — в 11-х классах. Как ранее сообщал Город55, в омских вузах в 2023 году в общей сложности выделили больше 6,5 тысяч бюджетных мест на очной форме обучения.