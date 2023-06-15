Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В омских высших учебных заведениях в 2023 году детям-беженцам из ЛДНР предоставят льготы при поступлении на бюджетную форму обучения. Как рассказали Городу55 в министерстве образования Омской области, вузы вправе самостоятельно устанавливать минимальное количество баллов вступительного испытания для этой категории абитуриентов.
«При приеме на обучение, в том числе при приеме в порядке перевода, лиц отдельных категорий, имеющих образование, полученное на Украине, а также в ДНР и ЛНР до дня их принятия в Российскую Федерацию, не требуется представление свидетельства о признании образования», — добавили в ведомстве.
В Омском государственном аграрном университете рассказали, что дети-беженцы из ЛДНР смогут сдавать экзамены в виде собеседования.
«Будут особенные условия поступления. Есть документы, которые регулируют все эти вопросы. Мы будем давать возможность этим детям сдавать вступительные испытания, в том числе, в форме собеседования», — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ОмГАУ Евгения Фалалеева.
В колледжи и техникумы вынужденные переселенцы будут поступать на общих основаниях.
Всего в Омской области в настоящий момент зарегистрированы десять выпускников-беженцев, обучающихся в 9-х классах, и четыре — в 11-х классах. Как ранее сообщал Город55, в омских вузах в 2023 году в общей сложности выделили больше 6,5 тысяч бюджетных мест на очной форме обучения.
Также в министерстве образования Омской области рассказали, что для детей участников СВО вузах выделена отдельная квота при поступлении — не менее 10% от общего количества бюджетных мест. О том, кто имеет права воспользоваться такой льготой — в нашем материале.