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Поступление в вуз

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2024
«Не заинтересованы в выпускниках!». Омичи пожаловались на нехватку «бюджета» в вузах
15 июля, 12:40
С этого года в омских вузах «целевикам» ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей
Такое нововведение связано с изменением правил целевого обучения в вузах, стипендия в размере 10 тысяч будет полагаться обучающимся по программе «Образование и педагогические науки».
27 мая, 12:26
Как отразится на студентах и работодателях России отказ от бакалавра
В 2024 году Россия собирается отречься от европейской системы образования. На место бакалавру придет высшее образование и специализированное высшее. Как изменения грядут в образовательной сфере и как будут трудоустраиваться новоиспеченные специалисты. Подробности — в материале Города55.
21 мая, 13:30
Куда поступить: топ-5 вузов Омска для выпускников 2024 года
15 апреля, 11:49
2023
Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня
15 ноября 2023, 13:59
Омичи-участники СВО и их дети смогут перевестись на бюджетное обучение в университете
21 августа 2023, 13:04
Двое омских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов за 2 предмета
11 июля 2023, 13:12
На Госуслугах стартовал прием документов от абитуриентов
К сервису подключены 1022 вуза. На бесплатное обучение заявление нужно подать до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.
20 июня 2023, 09:48
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
15 июня 2023, 09:09
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
15 июня 2023, 06:34
Омские выпускники собрались поступать на факультеты, связанные с IT и медициной
47% выпускников собираются поступать в вуз, 26% — продолжат обучение в колледже или техникуме.
12 мая 2023, 13:07

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