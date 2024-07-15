Поступление в вуз

С этого года в омских вузах «целевикам» ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей

Такое нововведение связано с изменением правил целевого обучения в вузах, стипендия в размере 10 тысяч будет полагаться обучающимся по программе «Образование и педагогические науки».