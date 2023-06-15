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Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная

15 июня 2023, 05:34
Фото: 1MI
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Омский бизнесмен Галынский собирается открыть интернет-магазин на 17-й Северной

Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Городу55 стало известно, что в Центральном округе Омска собираются реконструировать производственные здания под универсальный интернет-магазин. Новый объект появится на пересечении улиц Тарская и 17-я Северная.

Проектная документация получила положительное заключение экспертизы от общества с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт». Над проектом работало ООО «Архитектурная мастерская „Ама“ из Омска, директором и владельцем этой компании является Владимир Мальцев.

Строительством нового интернет-магазина займется омский бизнесмен Александр Галынский — генеральный директор и владелец компаний «Специализированный застройщик Меркурий», «Специализированный застройщик Югра-Сити» и ряда других.

Галынский известен в Омске строительством элитного жилого комплекса «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо».

Ранее Город55 писал о планах Александра Галынского построить на 17-й Северной (а именно на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070403:3205) детский сад. Дошкольное учреждение должно появиться на первом этаже одного из проектируемых многоквартирных домов.

Земельный участок, где появится детский садЗемельный участок, где появится детский сад
Земельный участок, где появится детский сад
Фото: Скриншот публичной кадастровой карты Омской области
Бизнесмен Галынский готовится строить детсад на 17-й Северной
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#Юлия Истомина#Строительство#Реконструкция#Интернет-магазин#Производство#Застройщик#Экспертиза#Город#Новости#Омск
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