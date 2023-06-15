Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Городу55 стало известно, что в Центральном округе Омска собираются реконструировать производственные здания под универсальный интернет-магазин. Новый объект появится на пересечении улиц Тарская и 17-я Северная.
Проектная документация получила положительное заключение экспертизы от общества с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт». Над проектом работало ООО «Архитектурная мастерская „Ама“ из Омска, директором и владельцем этой компании является Владимир Мальцев.
Строительством нового интернет-магазина займется омский бизнесмен Александр Галынский — генеральный директор и владелец компаний «Специализированный застройщик Меркурий», «Специализированный застройщик Югра-Сити» и ряда других.
Галынский известен в Омске строительством элитного жилого комплекса «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо».
Ранее Город55 писал о планах Александра Галынского построить на 17-й Северной (а именно на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070403:3205) детский сад. Дошкольное учреждение должно появиться на первом этаже одного из проектируемых многоквартирных домов.