Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная

Ранее Город55 писал о планах Александра Галынского построить на 17-й Северной (а именно на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070403:3205) детский сад. Дошкольное учреждение должно появиться на первом этаже одного из проектируемых многоквартирных домов.