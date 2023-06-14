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Этим летом в Омске заасфальтируют 37 дорог в частном секторе

14 июня 2023, 10:09
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Всего в городе в этом году отремонтируют больше 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В Омске на ремонт проездов и асфальтирование дорог в частном секторе в 2023 году выделили 80 млн рублей. Подробности в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

«37 участков расположены в частном секторе: это так называемые дороги без твёрдого покрытия — грунтовые, щебёночные и гравийные. Уже этим летом их отремонтируют и уложат асфальт. В целом, городские дорожные службы на средства муниципального бюджета в рамках исполнения адресных программ отремонтируют 177 участков на общей площади более 100 тыс. кв. м.», — сообщил градоначальник.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске в этом году на дорогах установят 11 новых светофоров. Работы проведут по региональной программе «Безопасность дорожного движения». На эти цели выделили 56,2 млн рублей.

Омичам рассказали, где в городе установят новые светофоры
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#Евгений Игишев#Асфальт#Укладка асфальта#Сергей шелест#Ремонт дорог#Строительство и ремонт дорог#Частный сектор#Город#Омск#Омская область
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