Этим летом в Омске заасфальтируют 37 дорог в частном секторе

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Омске на ремонт проездов и асфальтирование дорог в частном секторе в 2023 году выделили 80 млн рублей. Подробности в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
«37 участков расположены в частном секторе: это так называемые дороги без твёрдого покрытия — грунтовые, щебёночные и гравийные. Уже этим летом их отремонтируют и уложат асфальт. В целом, городские дорожные службы на средства муниципального бюджета в рамках исполнения адресных программ отремонтируют 177 участков на общей площади более 100 тыс. кв. м.», — сообщил градоначальник.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске в этом году на дорогах установят 11 новых светофоров. Работы проведут по региональной программе «Безопасность дорожного движения». На эти цели выделили 56,2 млн рублей.