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В этом году на улицах Омска установят 11 новых светофоров. Глава города Сергей Шелест сегодня, 13 июня, рассказал, на каких участках они появятся:
1. ул. Средняя — ул. 25-я Северная;
2. ул. Березовая — пр. Королева;
3. ул. Енисейская — Объездная ТРК Континент;
4. ул. Маршала Жукова — ул. Ермака;
5. ул. Иртышская набережная — ул. Рождественского;
6. ул. Кирова — 25-я Рабочая;
7. ул. 20-я Линия — ул. Лермонтова;
8. ул. 12 Декабря — ул. Димитрова;
9. ул. 2-я Восточная, 48;
10. ул. 5-я Кордная — 3-я Молодежная;
11. ул. Энтузиастов, 2/1.
Светофоры установят по региональной программе «Безопасность дорожного движения». Также на улице Мельничная, 87/1 и на пересечении улиц Воровского — 8-я Марьяновская появятся две камеры для фиксации нарушений.
На выполнение работ по установке светофоров и камер планируют потратить 56,2 млн рублей. Поиск подрядчиков начнется в ближайшее время.
«Добавлю, что на всех магистралях, которые в этом году обновляют по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“, также заменят все светофоры», — сообщил Сергей Шелест.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске планируют внедрить «умную» транспортную систему. Она будет следить за трафиком и регулировать зеленую фазу светофоров. До середины сентября «умные» светофоры появятся на 7 участках.