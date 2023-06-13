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Омичам рассказали, где в городе установят новые светофоры

13 июня 2023, 07:12
Фото: 1MI
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Всего в списке 11 участков.

В этом году на улицах Омска установят 11 новых светофоров. Глава города Сергей Шелест сегодня, 13 июня, рассказал, на каких участках они появятся:

1. ул. Средняя — ул. 25-я Северная;
2. ул. Березовая — пр. Королева;
3. ул. Енисейская — Объездная ТРК Континент;
4. ул. Маршала Жукова — ул. Ермака;
5. ул. Иртышская набережная — ул. Рождественского;
6. ул. Кирова — 25-я Рабочая;
7. ул. 20-я Линия — ул. Лермонтова;
8. ул. 12 Декабря — ул. Димитрова;
9. ул. 2-я Восточная, 48;
10. ул. 5-я Кордная — 3-я Молодежная;
11. ул. Энтузиастов, 2/1.

Светофоры установят по региональной программе «Безопасность дорожного движения». Также на улице Мельничная, 87/1 и на пересечении улиц Воровского — 8-я Марьяновская появятся две камеры для фиксации нарушений.

На выполнение работ по установке светофоров и камер планируют потратить 56,2 млн рублей. Поиск подрядчиков начнется в ближайшее время.

«Добавлю, что на всех магистралях, которые в этом году обновляют по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“, также заменят все светофоры», — сообщил Сергей Шелест.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске планируют внедрить «умную» транспортную систему. Она будет следить за трафиком и регулировать зеленую фазу светофоров. До середины сентября «умные» светофоры появятся на 7 участках.

Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
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#Евгений Игишев#Светофор#Светофоры#Дороги#Транспорт#Город#Омск#Омская область
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