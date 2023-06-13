Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

Изображение материала

Чистым воздухом не пахнет. В Омске после Дня России объявили режим НМУ

13 июня 2023, 02:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске после Дня России объявили режим НМУ

Вредные примеси оседают в это время в воздухе.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о неблагоприятных метеоусловиях, которые возникли на территории областного центра. Режим «черного неба» объявили поздно вечером сразу же после празднования Дня России.

По информации синоптиков, безветренная погода установилась в городе еще в полночь. Это означает то, что вредные примеси не рассеиваются, а копятся в атмосферном воздухе.

Режим НМУ первой степени опасности продлится до 10:00 сегодняшнего утра, сообщают специалисты. Пока что жалоб от омичей не поступало. Горожанам советуют не открывать в это время окна, а также не выходить на улицу без необходимости.

Отметим, что это не первый режим «черного неба» в июне. Об этом синоптики объявляли два дня подряд — 8 и 9 июня. А ранее в Обь-Иртышском УГМС оценили качество атмосферного воздуха в мае. Стало известно, какие примеси содержались в воздухе в последнем месяце весны.

Второй день подряд. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Омск#Новости#Общество#Здоровье#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Вредные вещества
Подпишитесь
Важно. Эпидситуация ухудшается. В Омской области выявлено 16 случаев заболевания корью
Сегодня, 03:40
Депимущества пытается продать казарму у Омской крепости иногородним инвесторам
Сегодня, 06:02
На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей
Сегодня, 03:31
Кассиры и консультанты. Названы самые востребованные специалисты в Омской области
Сегодня, 04:12
Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Сегодня, 06:16