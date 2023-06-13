Чистым воздухом не пахнет. В Омске после Дня России объявили режим НМУ

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Published Сегодня, 02:40
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В Обь-Иртышском УГМС рассказали о неблагоприятных метеоусловиях, которые возникли на территории областного центра. Режим «черного неба» объявили поздно вечером сразу же после празднования Дня России.
По информации синоптиков, безветренная погода установилась в городе еще в полночь. Это означает то, что вредные примеси не рассеиваются, а копятся в атмосферном воздухе.
Режим НМУ первой степени опасности продлится до 10:00 сегодняшнего утра, сообщают специалисты. Пока что жалоб от омичей не поступало. Горожанам советуют не открывать в это время окна, а также не выходить на улицу без необходимости.
Отметим, что это не первый режим «черного неба» в июне. Об этом синоптики объявляли два дня подряд — 8 и 9 июня. А ранее в Обь-Иртышском УГМС оценили качество атмосферного воздуха в мае. Стало известно, какие примеси содержались в воздухе в последнем месяце весны.