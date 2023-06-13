Автогазовую заправку на Гашека реконструирует главный любитель айкидо Омской области

Добавим, что Кришкевичу принадлежит еще и московское ООО «Ситэк» — фирма, которая занимается оптовой торговлей топливом. За 2021 год ее доход был два миллиарда, но в 2022-м уменьшился до 365,5 млн рублей. Сам же предприниматель в прошлом был совладельцем, а ныне остается президентом Федерации айкидо Омской области и Сибирской федерации айкидо Айкикай.