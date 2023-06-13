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Автогазовую заправку на Гашека реконструирует главный любитель айкидо Омской области

13 июня 2023, 07:08
Фото: 1MI
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Техническим заказчиком проектной документации выступает «Омская областная газовая компания», которой владеет Денис Кришкевич.

Городу55 стало известно о реконструкции автогазозаправочной станции в Ленинском округе по улице Гашека, 28. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы от общества с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт».

Подготовкой проектной документации занимались два общества с ограниченной ответственностью — «Гарант пожарной безопасности» из Краснодара и «Нефтетехпроект» из Омска.

Техническим заказчиком и застройщиком выступает ООО «Омская областная газовая компания» (ООГК), учредителем которой с 2009 года является бизнесмен Денис Кришкевич. Компания специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах. В прошлом году выручка ООГК составила 477 млн рублей, уменьшившись на 37%.

Добавим, что Кришкевичу принадлежит еще и московское ООО «Ситэк» — фирма, которая занимается оптовой торговлей топливом. За 2021 год ее доход был два миллиарда, но в 2022-м уменьшился до 365,5 млн рублей. Сам же предприниматель в прошлом был совладельцем, а ныне остается президентом Федерации айкидо Омской области и Сибирской федерации айкидо Айкикай.

«Тепловую компанию» решил обанкротить бизнесмен Денис Кришкевич
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#Юлия Истомина#Реконструкция#Заправка#АГЗС#Бизнесмен#Бизнес#Экспертиза#Новости#Омск
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