Автогазовую заправку на Гашека реконструирует главный любитель айкидо Омской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Городу55 стало известно о реконструкции автогазозаправочной станции в Ленинском округе по улице Гашека, 28. Проектная документация получила положительное заключение экспертизы от общества с ограниченной ответственностью «Архстройэксперт».
Подготовкой проектной документации занимались два общества с ограниченной ответственностью — «Гарант пожарной безопасности» из Краснодара и «Нефтетехпроект» из Омска.
Техническим заказчиком и застройщиком выступает ООО «Омская областная газовая компания» (ООГК), учредителем которой с 2009 года является бизнесмен Денис Кришкевич. Компания специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах. В прошлом году выручка ООГК составила 477 млн рублей, уменьшившись на 37%.
Добавим, что Кришкевичу принадлежит еще и московское ООО «Ситэк» — фирма, которая занимается оптовой торговлей топливом. За 2021 год ее доход был два миллиарда, но в 2022-м уменьшился до 365,5 млн рублей. Сам же предприниматель в прошлом был совладельцем, а ныне остается президентом Федерации айкидо Омской области и Сибирской федерации айкидо Айкикай.