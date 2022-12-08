«Тепловую компанию» решил обанкротить бизнесмен Денис Кришкевич

Это крупная фирма с доходом 800 млн рублей за прошлый год. Она специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах. Собственник ООГК – Денис Кришкевич, которому принадлежит еще и ООО «Ситэк» - московская компания, которая занимается оптовой торговлей топливом (ее доход за 2021 год – два миллиарда).