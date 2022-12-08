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«Тепловую компанию» решил обанкротить бизнесмен Денис Кришкевич

Сегодня, 03:32
Фото: Photobank Ura Media / Город55
Илюстрация
«Омская областная газовая компания» пополнила список кредиторов омской ТК.

В списке фирм, решивших обанкротить омскую «Тепловую компанию», очередное пополнение. После фирм из Магнитогорска и Рязани о своем намерении обратиться в суд и добиться признания ТК несостоятельным должником заявило омское предприятие – ООО «Омская областная газовая компания».

Это крупная фирма с доходом 800 млн рублей за прошлый год. Она специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах. Собственник ООГК – Денис Кришкевич, которому принадлежит еще и ООО «Ситэк» - московская компания, которая занимается оптовой торговлей топливом (ее доход за 2021 год – два миллиарда).

В целом список фирм, добивающихся банкротства «Тепловой компании», включает уже примерно десяток названий. В последнее время он пополняется каждый день.

К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани
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#Экономика#Тепловая компания#Николай Эйхвальд#Новости#Омская область#Банкротство
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