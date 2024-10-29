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Бизнесмен

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2024
Заинтересовались многие. Омский бизнесмен выиграл в борьбе за землю в центре города
29 октября, 09:40
Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках
26 августа, 09:17
Названы самые богатые люди Омской области
22 августа, 06:25
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
7 августа, 09:48
Третье лицо. Басманный суд изберет меру пресечения для омского бизнесмена Толчева
9 июня, 11:47
Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца
7 июня, 07:09
Омский предприниматель окрасил здание своего ресторана на улице Ленина в синий цвет
8 апреля, 13:34
Стряс все. Омский бизнесмен добился банкротства приятеля и заработал на нем состояние
Мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.
8 апреля, 05:48
Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну
2 апреля, 08:04
Не дал в долг. Суд вынес приговор омичу, застрелившему известного бизнесмена
19 марта, 12:35
Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку
19 марта, 03:50
Вину не признал. Омский предприниматель поплатился в суде за незаконную вырубку леса
Чтобы возместить причиненный им ущерб, суд решил наложить арест на дорогое авто мужчины.
14 февраля, 05:56
2023
Разрешение получено. Омский бизнесмен построит деловой центр у Фрунзенского моста
7 декабря 2023, 05:19
Задохнулся. В Омске в гараже нашли труп предпринимателя
Предварительно, смерть мужчины не является криминальной.
28 ноября 2023, 05:47
Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу
Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов для продажи и покупки недвижимости.
1 ноября 2023, 11:47
Виталий Хоценко: «Омский ИННОСИБ объединил социальный бизнес, экспертов и активистов»
В международном форуме «ИННОСИБ-2023» впервые принимают участие предприниматели Донбасса.
20 октября 2023, 09:20
В Омске компания Александра Антропенко реконструирует завод зольного кирпича
29 августа 2023, 08:22
Вернул в семью. Владислав Авдошин приобрел омскую компанию «Омтек»
15 июня 2023, 03:15
Смертельный отказ. Омич пойдет под суд за убийство известного бизнесмена
12 мая 2023, 04:12
«Развели» молодого бизнесмена. Студент перевел 33 тысячи мошенникам за тюльпаны
По окончанию проверки будет возбуждено уголовное дело.
5 марта 2023, 06:13

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