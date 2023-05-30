Омичка забрала у 86-летней пенсионерки деньги и купила на них выпивку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Инцидент произошел в Ленинском округе на улице Лобкова. 86-летняя женщина решила купить рыбу в павильоне, оставив тележку с вещами без присмотра на какое-то время. В этот момент кто-то забрал все наличные деньги старушки, находившие в кошельке. Неизвестные похитили 11 500 рублей.
Женщина обнаружила пустой кошелек уже дома. В магазине же она использовала банковскую карту. К слову, там были установлены камеры видеонаблюдения, по которым полицейским и удалось вычислить злоумышленника.
Внимание правоохранителей привлекла женщина в красной куртке. Вскоре они уже знали ее данные. Поиски подозреваемой не заняли много времени. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что 40-летняя омичка сидела на лавочке недалеко от дома на улице Воровского. Они пили с товарищем спиртные напитки, которые, как выяснили полицейские, женщина купила на украденные деньги.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее полицейские раскрыли кражу денег и семи аккумуляторных батарей от детских электромашин. К преступлению оказался причастен молодой омич. С части похищенной выручки он раздал долги, остальное потратил на развлечения — батуты.