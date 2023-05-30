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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

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Updated Сегодня, 13:07

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Омичка забрала у 86-летней пенсионерки деньги и купила на них выпивку

30 мая 2023, 13:03
Фото: Город55
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По информации полицейских, подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности ранее.

Инцидент произошел в Ленинском округе на улице Лобкова. 86-летняя женщина решила купить рыбу в павильоне, оставив тележку с вещами без присмотра на какое-то время. В этот момент кто-то забрал все наличные деньги старушки, находившие в кошельке. Неизвестные похитили 11 500 рублей.

Женщина обнаружила пустой кошелек уже дома. В магазине же она использовала банковскую карту. К слову, там были установлены камеры видеонаблюдения, по которым полицейским и удалось вычислить злоумышленника.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Внимание правоохранителей привлекла женщина в красной куртке. Вскоре они уже знали ее данные. Поиски подозреваемой не заняли много времени. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что 40-летняя омичка сидела на лавочке недалеко от дома на улице Воровского. Они пили с товарищем спиртные напитки, которые, как выяснили полицейские, женщина купила на украденные деньги.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. 

Ранее полицейские раскрыли кражу денег и семи аккумуляторных батарей от детских электромашин. К преступлению оказался причастен молодой омич. С части похищенной выручки он раздал долги, остальное потратил на развлечения — батуты.

Молодой омич обокрал бывшего работодателя и потратил деньги на батутный парк
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Город#Общество#Полиция#Уголовное дело#Кража денег#Кража#Пенсионерка#Видео
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