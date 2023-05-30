Омичка забрала у 86-летней пенсионерки деньги и купила на них выпивку

Внимание правоохранителей привлекла женщина в красной куртке. Вскоре они уже знали ее данные. Поиски подозреваемой не заняли много времени. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что 40-летняя омичка сидела на лавочке недалеко от дома на улице Воровского. Они пили с товарищем спиртные напитки, которые, как выяснили полицейские, женщина купила на украденные деньги.