Взять кредит, чтобы не брать кредит. Омская учительница зря поверила мошенникам

В полицию обратилась 26-летняя школьная учительница. Рассказала, что ей позвонили мошенники, сообщили, якобы аферисты пытаются оформить на ее имя кредит. Нарушить преступную схему можно — стоит перевести все деньги на «безопасный счет», а для этого, конечно, следует оформит заем.