Взять кредит, чтобы не брать кредит. Омская учительница зря поверила мошенникам

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В полицию обратилась 26-летняя школьная учительница. Рассказала, что ей позвонили мошенники, сообщили, якобы аферисты пытаются оформить на ее имя кредит. Нарушить преступную схему можно — стоит перевести все деньги на «безопасный счет», а для этого, конечно, следует оформит заем.
Девушка перевела злоумышленникам 848 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Всего за сутки с жалобами о киберпреступлениях к правоохранителям обратились 20 человек. Общая сумма ущерба — 6,2 млн рублей. Всего же за 24 часа зарегистрировано 984 обращения в полицию. Возбуждено 47 уголовных дел, задержаны 32 человека.