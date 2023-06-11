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Взять кредит, чтобы не брать кредит. Омская учительница зря поверила мошенникам

11 июня 2023, 05:15
Фото: 1MI
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Молодая учительница из Омска перевела неизвестным 848 тыс рублей

Девушка лишилась крупной суммы.

В полицию обратилась 26-летняя школьная учительница. Рассказала, что ей позвонили мошенники, сообщили, якобы аферисты пытаются оформить на ее имя кредит. Нарушить преступную схему можно — стоит перевести все деньги на «безопасный счет», а для этого, конечно, следует оформит заем.

Девушка перевела злоумышленникам 848 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки с жалобами о киберпреступлениях к правоохранителям обратились 20 человек. Общая сумма ущерба — 6,2 млн рублей. Всего же за 24 часа зарегистрировано 984 обращения в полицию. Возбуждено 47 уголовных дел, задержаны 32 человека.

17 миллионов за неделю. Омичи продолжают верить в «безопасные счета»
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#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Статистика#Происшествия#Новости#Омск
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