Молодая омичка перевела телефонным мошенникам 436 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя жительница Центрального округа, сообщили сегодня, 9 мая, в пресс-службе омской полиции.
Выяснилось, что потерпевшей позвонили неизвестные, и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить свои сбережения, девушке предложили перевести накопления на «безопасный счет». Что она и сделала. В результате, потерпевшая лишилась 436 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Всего за прошедшие сутки в Омской области зарегистрировали 9 подобных преступлений.
Ранее Город55 рассказывал, как мошенники требовали 400 тысяч рублей с 78-летней пенсионерки. Но планам аферистов помешала дочь потерпевшей. Передача денег сорвалась, и прибывшего курьера задержали полицейские.