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Молодая омичка перевела телефонным мошенникам 436 тысяч рублей

9 мая 2023, 03:41
Фото: 1MI
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З прошедшие сутки омские полицейские зафиксировали 9 дистанционных преступлений.

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя жительница Центрального округа, сообщили сегодня, 9 мая, в пресс-службе омской полиции.

Выяснилось, что потерпевшей позвонили неизвестные, и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить свои сбережения, девушке предложили перевести накопления на «безопасный счет». Что она и сделала. В результате, потерпевшая лишилась 436 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всего за прошедшие сутки в Омской области зарегистрировали 9 подобных преступлений.

Ранее Город55 рассказывал, как мошенники требовали 400 тысяч рублей с 78-летней пенсионерки. Но планам аферистов помешала дочь потерпевшей. Передача денег сорвалась, и прибывшего курьера задержали полицейские.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Мошенники#Телефонные мошенники#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область
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