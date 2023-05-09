Молодая омичка перевела телефонным мошенникам 436 тысяч рублей

Выяснилось, что потерпевшей позвонили неизвестные, и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить свои сбережения, девушке предложили перевести накопления на «безопасный счет». Что она и сделала. В результате, потерпевшая лишилась 436 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».