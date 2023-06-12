И побежали. В центре Омска из-за штормового ветра снесло палатки

Сегодня, 12 июня, празднуется День России. На Соборной площади и Любинском проспекте в Омске в этот день запланированы массовые мероприятия. Так, в центре пройдет форум «Россия — это мы!». Для его проведения организаторы заранее, 11 июня, установили крытые палатки на главной городской улице. Однако к вечеру планы по подготовке к празднику были испорчены сильным ветром.