И побежали. В центре Омска из-за штормового ветра снесло палатки

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Сегодня, 12 июня, празднуется День России. На Соборной площади и Любинском проспекте в Омске в этот день запланированы массовые мероприятия. Так, в центре пройдет форум «Россия — это мы!». Для его проведения организаторы заранее, 11 июня, установили крытые палатки на главной городской улице. Однако к вечеру планы по подготовке к празднику были испорчены сильным ветром.
В паблике «Омск ВК» появилась видеозапись, как компания девушек спешно переходит дорогу. Сразу после них по дороге проносится красно-черная палатка, приготовленная как раз для празднования Дня России. За ней следом летят еще два шатра, один из которых, судя по ролику, врезается в дерево.
Остальные палатки ветер смел в одну кучу. Сгруппировавшись, они заторопились дальше по улице. Очевидцы заметили, что в одну из них зашел человек, который, по всей видимости, решил остановить движение и положить «хороводу» палаток конец. Дальше ролик прерывается, так что непонятно, удалось ли неизвестному справиться со стихией.
В комментариях под постом омичи делают ставки на те палатки, которые, по их мнению, придут первыми к финишу в этом странном «забеге». Другие увидели в этом нечто похожее на танец.
Отметим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшие дни ожидается похолодание с дождями и сильным ветром. Порывы в отдельных районах будут достигать 16 м/с.