Главней всего погода в доме. Омичей ждут заморозки до -5, ветер и грозы

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 11 июня, ночью местами в травостое ожидаются заморозки до -5 градусов. В некоторые районах будут кратковременный дождь и порывы ветры до 16 метров в секунду.
В День России омичей ждет температура +19…+24, местами опустится до +14 градусов. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Спокойнее станет в ночь на вторник: похолодание на почве до -5, без осадков, ветер стихнет.
Днем 13 июня столбик термометра днем не опустится ниже +15. Местами прогнозируют небольшой дождь. Порывы ветра: от 8 до 13 метров в секунду.
Очередные заморозки — в ночь на среду. А вот днем 14 июня потеплеет до +25 градусов.
В Обь-Иртышском УГМС напоминают, что по 13 июня местами в регионе сохраняется пятый класс горимости.