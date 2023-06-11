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Главней всего погода в доме. Омичей ждут заморозки до -5, ветер и грозы

11 июня 2023, 09:10
Фото: 1MI
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На Омскую область надвигаются заморозки до -5, ветер и грозы

Резкое потепление тоже не за горами.

Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 11 июня, ночью местами в травостое ожидаются заморозки до -5 градусов. В некоторые районах будут кратковременный дождь и порывы ветры до 16 метров в секунду.

В День России омичей ждет температура +19…+24, местами опустится до +14 градусов. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Спокойнее станет в ночь на вторник: похолодание на почве до -5, без осадков, ветер стихнет.

Днем 13 июня столбик термометра днем не опустится ниже +15. Местами прогнозируют небольшой дождь. Порывы ветра: от 8 до 13 метров в секунду.

Очередные заморозки — в ночь на среду. А вот днем 14 июня потеплеет до +25 градусов.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

В Обь-Иртышском УГМС напоминают, что по 13 июня местами в регионе сохраняется пятый класс горимости.

Теперь до конца июня. В Омской области продлили запрет на посещение лесов
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#Погода#Прогнозы#Прогноз погоды#Заморозки#Дождь#Гроза#Штормовой ветер#Синоптики#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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