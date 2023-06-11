Главней всего погода в доме. Омичей ждут заморозки до -5, ветер и грозы

Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 11 июня, ночью местами в травостое ожидаются заморозки до -5 градусов. В некоторые районах будут кратковременный дождь и порывы ветры до 16 метров в секунду.