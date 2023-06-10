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После концерта Ирины Дубцовой в День России омичей развезут по домам на автобусах

10 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI
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Транспорт подадут к 20:30 к остановкам «Госпиталь» и «Библиотека имени Пушкина».

После концерта Ирины Дубцовой в День России, 12 июня, для омичей организуют дополнительные автобусы. Их подадут к 20:30 к двум остановкам — «Госпиталь» и «Библиотека имени Пушкина».

«Отправление автобусов и троллейбусов будет осуществляться после окончания праздничного концерта с учетом времени подхода граждан к остановочным пунктам и наполняемости салонов подвижного состава», — сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.

Транспорт отправится во все районы города.

От остановки «Библиотека им. Пушкина»:

От остановки «Госпиталь»:

Также в День России в связи с праздничными мероприятиями будет частично ограничено движение транспорта. В основном, это коснется центральной части города.

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#Евгений Игишев#Ирина Дубцова#Транспорт#Автобус#День России#Общество#Город#Омск
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