После концерта Ирины Дубцовой в День России омичей развезут по домам на автобусах

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
После концерта Ирины Дубцовой в День России, 12 июня, для омичей организуют дополнительные автобусы. Их подадут к 20:30 к двум остановкам — «Госпиталь» и «Библиотека имени Пушкина».
«Отправление автобусов и троллейбусов будет осуществляться после окончания праздничного концерта с учетом времени подхода граждан к остановочным пунктам и наполняемости салонов подвижного состава», — сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.
Транспорт отправится во все районы города.
От остановки «Библиотека им. Пушкина»:
От остановки «Госпиталь»:
Также в День России в связи с праздничными мероприятиями будет частично ограничено движение транспорта. В основном, это коснется центральной части города.