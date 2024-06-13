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День России

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2024
«Раз, два, три — поехали!». В Омске запустили подсветку Ленинградского моста
13 июня, 03:03
Более 2 тысяч участников. На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»
12 июня, 10:09
В преддверии Дня России подсветка с триколором появилась еще на двух улицах
Подсветка в цветах государственного флага России появилась на улицах Гагарина и Интернациональной, ранее она заработала на опорах наружного освещения на улице Конева.
12 июня, 03:43
Омичей предупредили, что почтовые отделения не будут работать в День России
11 июня, 07:06
Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России
10 июня, 09:02
Уже сегодня. В Омске из-за перекрытия дорог изменили схему движения ряда автобусов
10 июня, 03:20
Уже на этой неделе. В июне омичей ждет короткая рабочая неделя
10 июня, 02:52
Маршрут перестроен. Мэр Омска рассказал, как объехать перекрытый Ленинградский мост
9 июня, 09:11
Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста
Долгожданный ремонт сооружения, связывающего два берега Омска, завершен. Но одной пользой для городской логистики дело не обойдется — мост будет нести еще и эстетическую ценность.
9 июня, 06:09
В честь Дня России в Омске выступит группа «Белый орел»
7 июня, 08:59
Квесты, мастер-классы и бойня: куда сходить на День России в Омске
В среду, 12 июня, страна будет праздновать День России. Какие мероприятия готовят для омичей в эту дату? Подробности — в материале Города55.
4 июня, 16:22
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост
31 мая, 08:35
Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске
22 апреля, 10:08
2023
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
9 ноября 2023, 05:41
День России, вандалы на кладбище и непризнанный памятник. Омск сегодня
12 июня 2023, 13:57
Ирина Дубцова исполнила гимн России на церемонии вручения паспортов юным омичам
Концерт певицы, посвященный Дню России, начнется на Соборной площади в 20:00.
12 июня 2023, 09:12
Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России
12 июня 2023, 08:06
Парад национальностей, дегустация и концерт Дубцовой. Как пройдет День России в Омске
12 июня 2023, 05:09
«Упала сцена, летали палатки». Сильный ветер снес конструкции в центре Омска
12 июня 2023, 03:03
И побежали. В центре Омска из-за штормового ветра снесло палатки
12 июня 2023, 03:00

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