В Омской области началось выдвижение кандидатов на должность губернатора

С 10 июня в Омской области началось выдвижение кандидатов на выборы губернатора. Начиная с сегодняшнего дня партии могут предоставлять документы в Облизбирком. С претендентами на кресло главы региона необходимо определиться до 29 июня. Кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения.