В Омской области началось выдвижение кандидатов на должность губернатора

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
С 10 июня в Омской области началось выдвижение кандидатов на выборы губернатора. Начиная с сегодняшнего дня партии могут предоставлять документы в Облизбирком. С претендентами на кресло главы региона необходимо определиться до 29 июня. Кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения.
«Но это не значит, что любой желающий может стать кандидатом на должность губернатора. Существует так называемый „муниципальный фильтр“, который обеспечивает кандидату поддержку депутатов местных Советов и глав муниципальных образований», — пояснил глава региональной избирательной комиссии Иван Ходаков.
Пройти «муниципальный фильтр» от партии будет легче, так как в поддержку выдвижения кандидату надо будет собрать от 210 по 220 подписей депутатов местных советов. Самовыдвиженцам необходимо собрать более 7 тысяч подписей избирателей.
Часть партий уже определились с кандидатами. Так, от ЛДПР на выборы пойдет глава местного отделения партии Максим Макаленко. В КПРФ претендентом на должность главы региона выдвинули Андрея Алехина. От «Единой России» в выборах будет участвовать временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко.
На этой недели депутаты Законодательного собрания Омской области утвердили день голосования — 10 сентября. Ранее на заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в регионе растянутся на два дня — 9 и 10 сентября.