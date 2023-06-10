Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

В Омской области началось выдвижение кандидатов на должность губернатора

10 июня 2023, 06:58
Фото: 1MI
Выборы в регионе пройдут 10 сентября
С претендентами на кресло главы региона необходимо определиться до 29 июня.

С 10 июня в Омской области началось выдвижение кандидатов на выборы губернатора. Начиная с сегодняшнего дня партии могут предоставлять документы в Облизбирком. С претендентами на кресло главы региона необходимо определиться до 29 июня. Кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения.

«Но это не значит, что любой желающий может стать кандидатом на должность губернатора. Существует так называемый „муниципальный фильтр“, который обеспечивает кандидату поддержку депутатов местных Советов и глав муниципальных образований», — пояснил глава региональной избирательной комиссии Иван Ходаков.

Пройти «муниципальный фильтр» от партии будет легче, так как в поддержку выдвижения кандидату надо будет собрать от 210 по 220 подписей депутатов местных советов. Самовыдвиженцам необходимо собрать более 7 тысяч подписей избирателей.

Часть партий уже определились с кандидатами. Так, от ЛДПР на выборы пойдет глава местного отделения партии Максим Макаленко. В КПРФ претендентом на должность главы региона выдвинули Андрея Алехина. От «Единой России» в выборах будет участвовать временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко.

На этой недели депутаты Законодательного собрания Омской области утвердили день голосования — 10 сентября. Ранее на заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в регионе растянутся на два дня — 9 и 10 сентября.

«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина
Узнать подробнее
На выборы губернатора Омской области ЛДПР выдвинет главу реготделения Макаленко
Узнать подробнее
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Узнать подробнее
#Выборы#Губернаторские выборы#Кандидаты#Избирком#Общество#Омская область#Омск#Евгений Игишев
Подпишитесь
ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
Вчера, 11:38
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Вчера, 09:01
«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина
Сегодня, 06:09
Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю
Сегодня, 02:05
«Лавинообразное обрушение». В центре Омска может рухнуть здание Кадетского корпуса
Сегодня, 04:30
Показатели превышены в 2 раза. В воздухе Омска обнаружили превышение ПДК микрочастиц
Сегодня, 03:16