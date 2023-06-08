В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области

Ранее на заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в Омской области растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Это сделали для удобства избирателей. Сейчас заканчивается формирование 1696 избирательных участков, на которых предстоит работать 14,5 тысяч членов УИК.