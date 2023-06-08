В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Заксобрание Омской области назначило дату выборов губернатора Омской области — 10 сентября 2023 года. Такое решение приняли депутаты на пленарном заседании, которое прошло сегодня, 8 июня.
«Мы все понимаем, что основная конкуренция будет между двумя кандидатами — от КПРФ и „Единой России“. Прошу „ЕР“ отказаться от многодневных выборов, от ДЭГа, чтобы все прошло без однофамильцев, без подтасовок. Давайте проведем честные выборы. Без КТОСов, без подвоза, без фальсификаций», — заявил депутат от КПРФ Константин Ткачев.
Ему ответил еще один коммунист, но уже из «Коммунистов России», Владимир Казанин.
«Честные выборы, все правильно. Давайте без грязи, без полива этого. Не знаю, где вы там однофамильцев там найдете. Два дня голосования нормально, в Интернете голосовать не будут», — отметил Владимир Казанин.
Итог пленарного заседания подвел председательствующий вице-спикер Александр Артемов.
«Безусловно, это самое важное политическое событие региона за последние 5 лет. Такими этими выборы и будут — прозрачными и чистыми», — заявил Александр Артемов.
Ранее на заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в Омской области растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Это сделали для удобства избирателей. Сейчас заканчивается формирование 1696 избирательных участков, на которых предстоит работать 14,5 тысяч членов УИК.
Также, вместе с выборами губернатора, в сентябре пройдут довыборы депутата в Законодательное собрание в связи с кончиной спикера Владимира Варнавского. Политик ушел из жизни 23 мая на 77-м году жизни. Сегодня, 8 июня, его полномочия были официально прекращены.