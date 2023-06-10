«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина

Заксобрание Омской области назначило дату выборов губернатора Омской области — 10 сентября 2023 года. Ранее на заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в регионе растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Это сделали для удобства избирателей. Сейчас заканчивается формирование 1696 избирательных участков.