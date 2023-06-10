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«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина

10 июня 2023, 06:09
Фото: Город55
В настоящее время Андрей Алехин является депутатом Государственной думы

Омское отделение КПРФ выдвинуло на губернаторские выборы Андрея Алехина

Имя нового главы региона станет известно после 10 сентября.

Региональное отделение КПРФ выдвинуло на губернаторские выборы Андрея Алехина. Решение приняли на очередном этапе областной конференции партии 10 июня.

«У нас есть возможность показать достойный результат и реально бороться за победу. Работа началась с января. Настраивались на Буркова, но в связи с его отставкой пришлось менять стратегию. Понимаю ответственность, которая ложиться и на меня, и на партийную организацию. Регион непростой. Но могу сказать одно: в случае победы команда будет омская, варягов — на выход», — заявил Алехин.

В настоящее время Андрей Алехин является депутатом Государственной думы.

Ранее стало известно, что от ЛДПР на губернаторские выборы пойдет местный координатор Максим Макаленко. От «Единой России» в них будет участвовать временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Хоценко.

Заксобрание Омской области назначило дату выборов губернатора Омской области — 10 сентября 2023 года. Ранее на заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в регионе растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Это сделали для удобства избирателей. Сейчас заканчивается формирование 1696 избирательных участков.

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