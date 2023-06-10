«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Региональное отделение КПРФ выдвинуло на губернаторские выборы Андрея Алехина. Решение приняли на очередном этапе областной конференции партии 10 июня.
«У нас есть возможность показать достойный результат и реально бороться за победу. Работа началась с января. Настраивались на Буркова, но в связи с его отставкой пришлось менять стратегию. Понимаю ответственность, которая ложиться и на меня, и на партийную организацию. Регион непростой. Но могу сказать одно: в случае победы команда будет омская, варягов — на выход», — заявил Алехин.
В настоящее время Андрей Алехин является депутатом Государственной думы.
Ранее стало известно, что от ЛДПР на губернаторские выборы пойдет местный координатор Максим Макаленко. От «Единой России» в них будет участвовать временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Хоценко.
Заксобрание Омской области назначило дату выборов губернатора Омской области — 10 сентября 2023 года. Ранее на заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в регионе растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Это сделали для удобства избирателей. Сейчас заканчивается формирование 1696 избирательных участков.