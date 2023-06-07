На выборы губернатора Омской области ЛДПР выдвинет главу реготделения Макаленко

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Стало известно, кого региональное отделение ЛДПР собирается выдвинуть на выборы губернатора Омской области. Накануне, 6 июня, в столице прошло заседание высшего совета партии.
Участники заседания согласовали кандидатуру местного координатора Максима Макаленко, который ранее уже баллотировался в депутаты Госдумы.
«Это только первый этап, еще предстоит провести конференцию по выдвижению, подготовить документы, предвыборная кампания. Много работы впереди», — отметил Макаленко на своей личной странице в соцсетях.
Напомним, что выборы губернатора Омской области назначены на сентябрь. От «Единой России» будет участвовать в них и временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Хоценко.
Ранее Город55 писал о том, что выборы в регионе для удобства избирателей намерены проводить в течение двух дней — 9 и 10 сентября.