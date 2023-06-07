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На выборы губернатора Омской области ЛДПР выдвинет главу реготделения Макаленко

7 июня 2023, 10:09
Фото: Город55
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Кандидат отметил, что впереди их ждет много работы.

Стало известно, кого региональное отделение ЛДПР собирается выдвинуть на выборы губернатора Омской области. Накануне, 6 июня, в столице прошло заседание высшего совета партии.

Участники заседания согласовали кандидатуру местного координатора Максима Макаленко, который ранее уже баллотировался в депутаты Госдумы.

«Это только первый этап, еще предстоит провести конференцию по выдвижению, подготовить документы, предвыборная кампания. Много работы впереди», — отметил Макаленко на своей личной странице в соцсетях.

Напомним, что выборы губернатора Омской области назначены на сентябрь. От «Единой России» будет участвовать в них и временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Хоценко.

Ранее Город55 писал о том, что выборы в регионе для удобства избирателей намерены проводить в течение двух дней — 9 и 10 сентября.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Максим Макаленко#Политика#Выборы#Губернаторские выборы#ЛДПР
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