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Избирком

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Март
Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах
16 марта, 03:27
В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам
На территории Ленинского округа Омска откроется 82 избирательных участка.
13 марта, 11:36
Выборы президента России в 2024 году: как и за кого можно проголосовать
11 марта, 04:39
Январь
«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
15 января, 03:01
Декабрь 2023
Выборы президента России пройдут в новых регионах, где введено военное положение
11 декабря 2023, 11:24
Стало известно, кто претендует на место Виталия Путинцева в омском Горсовете
7 декабря 2023, 10:08
Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов
1 декабря 2023, 06:34
Октябрь 2023
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
9 октября 2023, 02:26
Сентябрь 2023
Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором Омской области
20 сентября 2023, 09:44
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании в заксобрание Омской области
Сегодня, 13 сентября, на заседании избирательной комиссии были установлены общие результаты дополнительных выборов.
13 сентября 2023, 13:09
Второй день голосования в Омской области прошел без происшествий и жалоб
10 сентября 2023, 14:48
К шести часам вечера явка избирателей в Омской области достигла почти 32%
В лидерах по числу проголосовавших Крутинский район.
10 сентября 2023, 13:28
Алексей Потейко призвал омичей приходить на избирательные участки и делать свой выбор
10 сентября 2023, 12:57
Шелест упрекнул омичей за низкую активность при выборе инициативных проектов
10 сентября 2023, 08:55
Первый день позади. Появились данные о явке на выборах губернатора Омской области
10 сентября 2023, 04:26
Даже в аэропорту и в СИЗО. В Омской области откроются 1730 избирательных участков
5 сентября 2023, 09:01
Август 2023
Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области
14 августа 2023, 06:10
Июль 2023
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
К голосованию его допустят в течении 10 дней после проверки предоставленных подписей.
17 июля 2023, 07:29
Июнь 2023
Устраивал голодовку. Чем известен новый кандидат на пост губернатора Омской области
28 июня 2023, 05:55

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