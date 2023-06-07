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Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов

7 июня 2023, 04:00
Фото: Город55
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Стало известно, когда пройдут выборы в Омской области

Это сделали для удобства избирателей.

На заседании Общественной палаты сообщили, что выборы в Омской области растянутся на два дня — 9 и 10 сентября. Это сделали для удобства избирателей.

Сейчас заканчивается формирование 1696 избирательных участков, на которых предстоит работать 14,5 тысяч членов УИК. На каждом избирательном участке будут проводить видеофиксацию, а на выборах решено использовать систему «мобильный избиратель».

Отметим, что в регионе пройдет 20 избирательных компаний: выборы губернатора, довыборы депутата Законодательного Собрания по 16 избирательному округу, выборы депутатов муниципальных Советов, сельских и городских поселений.

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#Ксения Карагодина#Выборы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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