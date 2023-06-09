Грозит 8 лет тюрьмы. Омич избил мужчину в баре на Ленина до состояния комы

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 24-летнего жителя Любинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В больницу поступил 39-летний мужчина в состоянии комы. У него диагностировали ушибленные раны мягких тканей головы и груди, кровоизлияние в мозг. Оказалось, что травмы он получил в кафе на улице Ленина.
В полиции уточнили, что между мужчинами произошел конфликт, который в итоге перерос в драку. А поводом послужила личная неприязнь. Потерпевший потерял сознание, а обвиняемый бросился приводить его в чувства и вызвал скорую помощь. Сейчас мужчина пришел в себя и проходит лечение в стационаре.
Задержанный свою вину не отрицает. Кроме того, ранее он уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На допросе он рассказал, что приехал в город на встречу с друзьями в кафе. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.