Грозит 8 лет тюрьмы. Омич избил мужчину в баре на Ленина до состояния комы

Задержанный свою вину не отрицает. Кроме того, ранее он уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На допросе он рассказал, что приехал в город на встречу с друзьями в кафе. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.