Драка в омском баре привела к смерти одного из посетителей

Стала ли девушка причиной конфликта, не уточняется. После драки неизвестный скрылся, однако практически сразу оперативники установили его личность и задержали на улице Крупской (по месту жительства). Сначала его допросили в качестве подозреваемого. Но позже выяснилось, что 26-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.