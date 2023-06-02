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Драка в омском баре привела к смерти одного из посетителей

2 июня 2023, 11:00
Фото: Город55
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У 26-летнего омича диагностировали ушибленные раны мягких тканей головы и груди, кровоизлияние в мозг.

УМВД России по Омской области сообщает, что в отношении 38-летнего омича возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Оказалось, что около часа ночи 26-летнего омича доставили в больницу в состоянии комы. У мужчины диагностировали ушибленные раны мягких тканей головы и груди, кровоизлияние в мозг. В полиции уточнили, что травмы он получил в баре на улице Ленина.

«Он отдыхал в компании своих друзей, среди которых была девушка. Между ним и еще одним посетителем бара возник словесный конфликт, который перешел в обоюдное нанесение телесных повреждений участниками», — пояснили в полиции.

Стала ли девушка причиной конфликта, не уточняется. После драки неизвестный скрылся, однако практически сразу оперативники установили его личность и задержали на улице Крупской (по месту жительства). Сначала его допросили в качестве подозреваемого. Но позже выяснилось, что 26-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В итоге квалификация преступления будет изменена, уголовное дело передано в следственные органы СК РФ.

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#Ксения Карагодина#Преступление#Полиция#Тяжкий вред здоровью#Конфликт#Драка#Смерть#Смерть человека#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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