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Омская прокуратура взяла на контроль дело мужчины, избившего до смерти парня в баре

5 июня 2023, 13:14
Фото: Город55
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Инцидент произошел 25 мая в баре на улице Ленина.

Прокуратура Центрального округа Омска проконтролирует ход расследования уголовного дела в отношении 38-летнего омича, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел 25 мая в баре на улице Ленина. Между обвиняемым и 26-летним мужчиной разгорелся конфликт из-за непристойных слов в адрес девушки, которая отдыхала в компании с потерпевшим.

Напомним, что в итоге молодой человек оказался в больнице в состоянии комы. И позднее скончался от полученных травм. После чего квалификация преступления была изменена.

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#Ксения Карагодина#Омск#Прокуратура#Нападение#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Драка#Новости#Омская область
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