Омская прокуратура взяла на контроль дело мужчины, избившего до смерти парня в баре

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Прокуратура Центрального округа Омска проконтролирует ход расследования уголовного дела в отношении 38-летнего омича, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Инцидент произошел 25 мая в баре на улице Ленина. Между обвиняемым и 26-летним мужчиной разгорелся конфликт из-за непристойных слов в адрес девушки, которая отдыхала в компании с потерпевшим.
Напомним, что в итоге молодой человек оказался в больнице в состоянии комы. И позднее скончался от полученных травм. После чего квалификация преступления была изменена.