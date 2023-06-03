Погибший после драки в омском баре «Ленинград» оказался музыкантом

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:37
В субботу, 3 июня, 43-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смерти музыканту, заключили под стражу.
По информации следствия, ночью 25 мая в баре «Ленинград» отдыхала компания молодых людей, среди которых была девушка. В заведении также отдыхали и три мужчины, один из них сделал девушке непристойное предложение. Из-за чего в итоге и началась драка.
«За девушку вступился потерпевший и его знакомые, конфликт перерос в обоюдную драку, во время которой 43-летний подозреваемый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть», — рассказали в пресс-службе регионального следкома.
26-летнего парня в состоянии комы доставили в больницу, где на следующий день он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, о чем Город55 писал накануне.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящий момент расследование продолжается.