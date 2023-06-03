Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Изображение материала

Погибший после драки в омском баре «Ленинград» оказался музыкантом

3 июня 2023, 10:10
Фото: 1MI
Иллюстрация
Следователи 3 июня заключили подозреваемого под стражу.

В субботу, 3 июня, 43-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смерти музыканту, заключили под стражу.

По информации следствия, ночью 25 мая в баре «Ленинград» отдыхала компания молодых людей, среди которых была девушка. В заведении также отдыхали и три мужчины, один из них сделал девушке непристойное предложение. Из-за чего в итоге и началась драка.

«За девушку вступился потерпевший и его знакомые, конфликт перерос в обоюдную драку, во время которой 43-летний подозреваемый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть», — рассказали в пресс-службе регионального следкома.

26-летнего парня в состоянии комы доставили в больницу, где на следующий день он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, о чем Город55 писал накануне.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящий момент расследование продолжается.

Драка в омском баре привела к смерти одного из посетителей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Следственный комитет#Драка#Заключение под стражу#Уголовное дело#Смерть#Происшествия#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития
Сегодня, 04:05
«Свой путь» или глупость. Как в Омске отнеслись к закону о вывесках на русском языке
Сегодня, 07:43
Омич отсудил у «Вымпелкома» более 300 тысяч рублей за «сумасшедший» айфон
Сегодня, 02:58
На омском метромосту до конца лета установят защитные экраны за 2,3 млн рублей
Сегодня, 08:29
Простоит еще 100 лет. Хоценко проверил, как ремонтируют Ленинградский мост в Омске
Сегодня, 04:40
С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу
Сегодня, 09:22