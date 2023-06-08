«Надо увеличивать доходы». У депутатов возникли вопросы к развитию туризма в Омске

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
На очередном заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития начальник депкультуры Олег Федоренко выступил с докладом о реализации в Омске госпрограммы «Развитие туризма». В нем он подробно рассказал о мероприятиях и многочисленных проектах АУ «Омская крепость» и экскурсионной деятельности бюро «Тобольские ворота», которое относится к БУ «Омские муниципальные библиотеки», а также театральных и музыкальных фестивалях.
Депутаты, конечно, оценили достижения города в культуре и краеведении, но у них возникли вопросы к экономической эффективности всех этих мероприятий и туристической отрасли в городе в целом.
«У нас комитет по экономическому развитию, а зачитанная информации относится к социальному комитету. Нет никаких сведений по экономической эффективности. Что дает это в казну города? Есть ли перспектива с точки зрения экономики?», — отметил депутат Омского горсовета Валерий Студеникин.
Согласился с ним и председатель комитета Алексей Провозин.
«В город приезжают тысячи людей, что-то смотрят, но интересно это только для увлекающихся людей. Честь и хвала департаменту культуры и омским стеклодувам, только экономического эффекта ноль. К нам какие-то люди ездят, а мы понятия не имеем, сколько денег они приносят», — уточнил депутат.
При обсуждении вспомнили о курортном сборе, о том, что в прошлом году культурные и туристические заведения посетили на 110 тысяч больше человек, чем годом ранее. В итоге согласились, что без разработки специальных критериев оценивать эффективность туризма будет сложно.
«Мы не видим ни одного мероприятия, которое привлекало бы в наш город толпу людей с деньгами. Город привлекателен по творческим, краеведческим и научным направлениям, но с точки зрения экономики этой привлекательности не видно», — добавил Алексей Провозин.
Теперь депкульту и городской администрации предстоит собрать информацию о методике оценки развития городского туризма по конкретным качественным критериям за 2021, 2022 и 2023 годы, чтобы видеть наглядно изменения, прибыльность конкретных учреждений и экскурсионных программ.