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«Надо увеличивать доходы». У депутатов возникли вопросы к развитию туризма в Омске

8 июня 2023, 05:47
Фото: Город55
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В Омске не видят экономического эффекта в развитии туристической отрасли

Доклад директора городского депкульта вызвал бурную полемику среди присутствующих на заседании комитета по вопросам экономического развития.

На очередном заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития начальник депкультуры Олег Федоренко выступил с докладом о реализации в Омске госпрограммы «Развитие туризма». В нем он подробно рассказал о мероприятиях и многочисленных проектах АУ «Омская крепость» и экскурсионной деятельности бюро «Тобольские ворота», которое относится к БУ «Омские муниципальные библиотеки», а также театральных и музыкальных фестивалях.

Депутаты, конечно, оценили достижения города в культуре и краеведении, но у них возникли вопросы к экономической эффективности всех этих мероприятий и туристической отрасли в городе в целом.

«У нас комитет по экономическому развитию, а зачитанная информации относится к социальному комитету. Нет никаких сведений по экономической эффективности. Что дает это в казну города? Есть ли перспектива с точки зрения экономики?», — отметил депутат Омского горсовета Валерий Студеникин.

Согласился с ним и председатель комитета Алексей Провозин.

«В город приезжают тысячи людей, что-то смотрят, но интересно это только для увлекающихся людей. Честь и хвала департаменту культуры и омским стеклодувам, только экономического эффекта ноль. К нам какие-то люди ездят, а мы понятия не имеем, сколько денег они приносят», — уточнил депутат.

При обсуждении вспомнили о курортном сборе, о том, что в прошлом году культурные и туристические заведения посетили на 110 тысяч больше человек, чем годом ранее. В итоге согласились, что без разработки специальных критериев оценивать эффективность туризма будет сложно.

«Мы не видим ни одного мероприятия, которое привлекало бы в наш город толпу людей с деньгами. Город привлекателен по творческим, краеведческим и научным направлениям, но с точки зрения экономики этой привлекательности не видно», — добавил Алексей Провозин.

Теперь депкульту и городской администрации предстоит собрать информацию о методике оценки развития городского туризма по конкретным качественным критериям за 2021, 2022 и 2023 годы, чтобы видеть наглядно изменения, прибыльность конкретных учреждений и экскурсионных программ.

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#Юлия Истомина#Горсовет#Депутаты#Туризм#Прибыль#Экономика#Департамент культуры#Мероприятие#Общество#Город#Новости#Омск#Алексей Провозин#Олег Федоренко#Валерий Студеникин
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