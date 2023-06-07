Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы

Также чиновники отметили, что из-за аномальной жары следить за деревьями непросто. Приходится чаще поливать. Для помощи в уходе за растениями на Иртышской набережной готовы привлечь волонтеров и добровольцев. Желающие могут обратиться в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по телефону 90-48-31 (ДЭУ Ленинского округа).