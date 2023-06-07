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Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы

7 июня 2023, 06:32
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о гибнущих деревьях на набережной, которые высадили в 2023 году

В администрации города ответили, что саженцам ничто не угрожает.

Жители Омска обратили внимание на гибнущие саженцы шаровидной ивы на Иртышской набережной. Деревья высадили в этом году, но уже имеют неприглядный вид. Пост с жалобой появился 6 июня в паблике «ЧП Омск».

«Деревья высадили в толстых транспортировочных мешках, в которых нельзя закапывать в землю. Ивы везли из Раменского, Московская область. Результат такой посадки деревьев ужасен. На 06.06.2023 ивы уже пожелтели и погибнут. А работы проводились за бюджетные деньги», — сообщили омичи.
Деревья высадили в транспортировочных мешкахДеревья высадили в транспортировочных мешках
Деревья высадили в транспортировочных мешках
Фото: ЧП Омск

В администрации города рассказали, что саженцам ничто не угрожает.

«Вчера работники службы озеленения убрали данный материал. Отметим, что он никак не влиял на приживаемость и состояние деревьев. Ранее для сохранения целостности кома земли и корневой системы саженцы ив были доставлены в специальных пакетах. При высадке на новом месте было удалено дно пакетов, остальная часть была временно оставлена для сохранности земляного кома», — сообщили в мэрии.

Также чиновники отметили, что из-за аномальной жары следить за деревьями непросто. Приходится чаще поливать. Для помощи в уходе за растениями на Иртышской набережной готовы привлечь волонтеров и добровольцев. Желающие могут обратиться в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по телефону 90-48-31 (ДЭУ Ленинского округа).

Ранее Город55 рассказывал, что в омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года. За 9 лет город потерял почти четверть своих деревьев. Об очередной неудачной попытке компенсационного озеленения рассказал активист-эколог.

В омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года
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#Евгений Игишев#Озеленение#Озеленение города#Экология#Иртышская набережная#Мэрия#Жалоба#Город#Общество#Омск
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