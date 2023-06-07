Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Жители Омска обратили внимание на гибнущие саженцы шаровидной ивы на Иртышской набережной. Деревья высадили в этом году, но уже имеют неприглядный вид. Пост с жалобой появился 6 июня в паблике «ЧП Омск».
«Деревья высадили в толстых транспортировочных мешках, в которых нельзя закапывать в землю. Ивы везли из Раменского, Московская область. Результат такой посадки деревьев ужасен. На 06.06.2023 ивы уже пожелтели и погибнут. А работы проводились за бюджетные деньги», — сообщили омичи.
В администрации города рассказали, что саженцам ничто не угрожает.
«Вчера работники службы озеленения убрали данный материал. Отметим, что он никак не влиял на приживаемость и состояние деревьев. Ранее для сохранения целостности кома земли и корневой системы саженцы ив были доставлены в специальных пакетах. При высадке на новом месте было удалено дно пакетов, остальная часть была временно оставлена для сохранности земляного кома», — сообщили в мэрии.
Также чиновники отметили, что из-за аномальной жары следить за деревьями непросто. Приходится чаще поливать. Для помощи в уходе за растениями на Иртышской набережной готовы привлечь волонтеров и добровольцев. Желающие могут обратиться в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по телефону 90-48-31 (ДЭУ Ленинского округа).
Ранее Город55 рассказывал, что в омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года. За 9 лет город потерял почти четверть своих деревьев. Об очередной неудачной попытке компенсационного озеленения рассказал активист-эколог.