В омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Сегодня, 24 мая, Костарев показал, что стало с саженцами в саду «Сибирь». В своем телегам-канале он опубликовал видео, где отчетливо видны торчащие палки, а не прижившиеся саженцы.
«Почти два года назад администрация похвасталась высадкой 2,5 тысяч деревьев в Саду Сибирь. Но живых молодых деревьев явно не тысячи и даже не сотни. Такой итог „акции“ легко было предсказать сразу, — рассказал Костарев.
Пост прокомментировали в омской мэрии, отметив, что осенью 2021 года в саду Сибирь высадили около 3 тысяч саженцев деревьев (ель, сосна, липа, клен, ива, черемуха). И в итоге прижилось — 70-80% саженцев.
«Городское „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ высаживали деревья и кустарники в саду „Сибирь“ в 2013 году. Новые высадки зеленых насаждений в позапрошлом году проводили волонтеры, и в период приживаемости деревьев ухаживали за ними и поливали. Сад „Сибирь“ находится на содержании МП г. Омска „ПКиО 30 летия ВЛКСМ“», — сообщили в мэрии.
Также в ведомстве уточнили, что в нынешнем году работы по благоустройству будут продолжены.
Напомним, за омском все еще идет шлейф «города-сада». Однако на сегодняшний день у омичей, как и у журналистов, сложилось совершенно противоположное мнение.
Согласно недавнему отчету КСП Омска, большинство новых растений в городе не приживается. Так, согласно результатам проверок в третьем квартале 2022 года, средняя выживаемость саженцев не превышает 10%.
Только за 9 лет Омск потерял почти четверть своих деревьев, что говорит о том, что статус «города-сада» город откинул уже давным-давно.