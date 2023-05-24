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В омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года

24 мая 2023, 10:24
Фото: Город55
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За 9 лет Омск потерял почти четверть своих деревьев. Об очередной неудачной попытке компенсационного озеленения рассказал активист-эколог Сергей Костарев.

Сегодня, 24 мая, Костарев показал, что стало с саженцами в саду «Сибирь». В своем телегам-канале он опубликовал видео, где отчетливо видны торчащие палки, а не прижившиеся саженцы.

«Почти два года назад администрация похвасталась высадкой 2,5 тысяч деревьев в Саду Сибирь. Но живых молодых деревьев явно не тысячи и даже не сотни. Такой итог „акции“ легко было предсказать сразу, — рассказал Костарев.
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скриншотскриншот
скриншотскриншот
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Фото: Телегам-канал Сергея Костарева

Пост прокомментировали в омской мэрии, отметив, что осенью 2021 года в саду Сибирь высадили около 3 тысяч саженцев деревьев (ель, сосна, липа, клен, ива, черемуха). И в итоге прижилось — 70-80% саженцев.

«Городское „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ высаживали деревья и кустарники в саду „Сибирь“ в 2013 году. Новые высадки зеленых насаждений в позапрошлом году проводили волонтеры, и в период приживаемости деревьев ухаживали за ними и поливали. Сад „Сибирь“ находится на содержании МП г. Омска „ПКиО 30 летия ВЛКСМ“», — сообщили в мэрии.

Также в ведомстве уточнили, что в нынешнем году работы по благоустройству будут продолжены.

Напомним, за омском все еще идет шлейф «города-сада». Однако на сегодняшний день у омичей, как и у журналистов, сложилось совершенно противоположное мнение.

Согласно недавнему отчету КСП Омска, большинство новых растений в городе не приживается. Так, согласно результатам проверок в третьем квартале 2022 года, средняя выживаемость саженцев не превышает 10%.

Только за 9 лет Омск потерял почти четверть своих деревьев, что говорит о том, что статус «города-сада» город откинул уже давным-давно.

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#Ксения Карагодина#Городской сад#Деревья#Сергей Костарев#Экология#Экология55#Общество#Город#Происшествия#Благоустройство#Новости#Омск#Омская область
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