Мэрия Омска отреагировала на затопление фекалиями трехэтажки на Кордной

Находчивые омичи проложили от входа к лестнице доску для прохода, но еще несколько дней, по словам жильцов, она бы не выдержала. Как рассказал один из проживающих в доме, их управляющая компания ничего не предприняла, чтобы помочь жильцам с коммунальной катастрофой. Зато в администрации Омска отреагировали на этот пост.