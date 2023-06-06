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Мэрия Омска отреагировала на затопление фекалиями трехэтажки на Кордной

6 июня 2023, 09:10
Фото: Город55
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Сточные воды заполонили один из подъездов дома так, что жильцам дома пришлось проявить находчивость.

Лето жильцов дома № 27 на улице 5-й Кордной началось не с самого приятного. На протяжении трех дней они наблюдали удручающую картину в одном из подъездов. Огромная лужа образовалась рядом со входом, из-за чего собственники не могли пройти до квартир. Помимо этого неудобства в доме от сточных вод появилось зловоние и стаи мух.

Находчивые омичи проложили от входа к лестнице доску для прохода, но еще несколько дней, по словам жильцов, она бы не выдержала. Как рассказал один из проживающих в доме, их управляющая компания ничего не предприняла, чтобы помочь жильцам с коммунальной катастрофой. Зато в администрации Омска отреагировали на этот пост.

«В настоящий момент внутренняя и внешняя канализации прочищены, проток был забит салфетками. Затопление устранено», — выдала краткий комментарий пресс-служба.

Вместе с тем жильцы дома утверждают, что сточные воды топят их подъезд регулярно каждые полгода. В этот раз у одного из мужчин на первом этаже затопило квартиру.

Ранее Город55 писал о коммунальной аварии в жилом доме на улице Энтузиастов. Подвал этого здания на протяжении нескольких дней заливало кипятком. Жильцы также в целом пожаловались на общий износ дома. Тогда работники городской администрации посоветовали владельцам квартир организовать собрание и поменять управляющую компанию.

Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Жалобы#ЖКХ#Затопление#Сточные воды#Коммунальная авария
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