Мэрия Омска отреагировала на затопление фекалиями трехэтажки на Кордной

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Лето жильцов дома № 27 на улице 5-й Кордной началось не с самого приятного. На протяжении трех дней они наблюдали удручающую картину в одном из подъездов. Огромная лужа образовалась рядом со входом, из-за чего собственники не могли пройти до квартир. Помимо этого неудобства в доме от сточных вод появилось зловоние и стаи мух.
Находчивые омичи проложили от входа к лестнице доску для прохода, но еще несколько дней, по словам жильцов, она бы не выдержала. Как рассказал один из проживающих в доме, их управляющая компания ничего не предприняла, чтобы помочь жильцам с коммунальной катастрофой. Зато в администрации Омска отреагировали на этот пост.
«В настоящий момент внутренняя и внешняя канализации прочищены, проток был забит салфетками. Затопление устранено», — выдала краткий комментарий пресс-служба.
Вместе с тем жильцы дома утверждают, что сточные воды топят их подъезд регулярно каждые полгода. В этот раз у одного из мужчин на первом этаже затопило квартиру.
Ранее Город55 писал о коммунальной аварии в жилом доме на улице Энтузиастов. Подвал этого здания на протяжении нескольких дней заливало кипятком. Жильцы также в целом пожаловались на общий износ дома. Тогда работники городской администрации посоветовали владельцам квартир организовать собрание и поменять управляющую компанию.