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В подвале омской пятиэтажки в Нефтяниках почти неделю хлещет кипяток

28 апреля 2023, 06:32
Фото: Город55
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Коммунальная авария случилась в доме по улице Энтузиастов, 16.

Жильцы многоквартирного дома оставили жалобу в паблике «ЧП Омск». Судя по фотографиям, здание находится в критическом состоянии. Омичи утверждают, что на многократные обращения в ГЖИ, прокуратуру и к губернатору ответных реакций нет.

Дом находится под управлением компании «Омское ЖКХ». По словам жильцов, ее сотрудники бездействуют и не выезжают даже в случае аварий. Устранением их последствий собственники занимаются самостоятельно.

Фото: Скриншот с паблика "ЧП Омск"
«Подвал весь в ужасном состоянии, ГВС отопление, трубы, все прогнило. Несущая стена в подвале рушится. Электрика на 90% изношена, за год два пожара», — рассказали они.

Состояние фундамента также оставляет желать лучшего. На торце здания с первого по пятый этаж появились трещины. Сейчас же в подвале дома не устранены пять аварий. Помещение заливает кипятком шестой день, посетовали жильцы.

В пресс-центре администрации Омска Городу55 рассказали, что УК занимается текущим ремонтом, учитывая объем средств, который поступает от собственников. Для решения насущных проблем жильцам следует провести общее собрание, обсудить планы текущего ремонта и вопрос о признании их многоэтажки аварийной.

Если будет организовано данное собрание, то в нем поучаствуют специалисты департамента жилищной политики. Вместе собственники также могут поговорить о смене управляющей компании, если есть подобное желание.

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#Управляющая компания#Прорыв трубы#Коммунальная авария#Ремонт#Жалобы#Общество#ЖКХ#Алина Ясинская#Новости#Омск
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