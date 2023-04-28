В подвале омской пятиэтажки в Нефтяниках почти неделю хлещет кипяток

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Жильцы многоквартирного дома оставили жалобу в паблике «ЧП Омск». Судя по фотографиям, здание находится в критическом состоянии. Омичи утверждают, что на многократные обращения в ГЖИ, прокуратуру и к губернатору ответных реакций нет.
Дом находится под управлением компании «Омское ЖКХ». По словам жильцов, ее сотрудники бездействуют и не выезжают даже в случае аварий. Устранением их последствий собственники занимаются самостоятельно.
«Подвал весь в ужасном состоянии, ГВС отопление, трубы, все прогнило. Несущая стена в подвале рушится. Электрика на 90% изношена, за год два пожара», — рассказали они.
Состояние фундамента также оставляет желать лучшего. На торце здания с первого по пятый этаж появились трещины. Сейчас же в подвале дома не устранены пять аварий. Помещение заливает кипятком шестой день, посетовали жильцы.
В пресс-центре администрации Омска Городу55 рассказали, что УК занимается текущим ремонтом, учитывая объем средств, который поступает от собственников. Для решения насущных проблем жильцам следует провести общее собрание, обсудить планы текущего ремонта и вопрос о признании их многоэтажки аварийной.
Если будет организовано данное собрание, то в нем поучаствуют специалисты департамента жилищной политики. Вместе собственники также могут поговорить о смене управляющей компании, если есть подобное желание.