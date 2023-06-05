Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами

Также мужчина показал источник проблемы — канализационную трубу, установленную по каким-то причинам таким образом, что все воды выходят не наружу, а скапливаются внутри дома. Омич утверждает, что проблема начала обостряться три дня назад. В подъезде при этом стоит запах фекалий, на который слетелись мухи.