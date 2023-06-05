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Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами

5 июня 2023, 07:32
Фото: Город55
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В Омске подъезд трехэтажки на Кордной затопило фекалиями

Коммунальная проблема обострилась в доме еще три дня назад, но жильцы борются с ней своими силами уже не впервые.

В соцсетях появилась жалоба одного из жильцов дома № 27 на улице 5-й Кордной. Мужчина опубликовал видеоролик в паблике «ЧП Омск» и подробно рассказал суть проблемы.

По словам омича, подъезд трехэтажного жилого здания заливает сточными водами уже не первый раз. Удручающая картина появляется каждые полгода. Мужчина запечатлел огромную лужу на полу и доску, которую жильцы положили, чтобы была возможность пройти до квартир.

«В прошлый затоп приехали сантехники, сломали нам весь пол, я за свой счет сам все ремонтировал: собирал коробки, красил, заливал пол — опять все повторилось», — отметил автор на записи.
Фото: «ЧП Омск»

Также мужчина показал источник проблемы — канализационную трубу, установленную по каким-то причинам таким образом, что все воды выходят не наружу, а скапливаются внутри дома. Омич утверждает, что проблема начала обостряться три дня назад. В подъезде при этом стоит запах фекалий, на который слетелись мухи.

Представители управляющей компании, по словам автора, не реагируют на бедственное положение жильцов, утверждая, что этот вопрос должны решать работники «ОмскВодоканала». Последние же отправляют обратившихся обратно к УК. Тем временем пока выясняется, кто в итоге обязан устранить проблему, у проживающих на первом этаже уже затапливает квартиры.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Жалобы#Город#Происшествия#Сточные воды#Затопление#Канализация
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