Две спецмашины для обслуживания троллейбусных сетей в Омске купят за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В муниципальном предприятии г. Омска «Электрический транспорт» нашли подрядчика, который поставит две аварийно-технических машины для обслуживания и ремонта троллейбусных сетей.
На торги заявились три компании — ООО «Транспортные решения», ООО «НПК „Ранко“ и ООО „Рика Групп“. Победителем признали общество с ограниченной ответственностью „Рика Групп“, предложившее самую низкую цену. Компания из Москвы, единственным учредителем и гендиректором которой является Ринат Галимов, согласилась поставить два спецавтомобиля за 35 млн рублей.
Поставить аварийно-технические машины подрядчик должен в течение 30 рабочих дней по адресу 3-й Разъезд, 21Б, где как раз находится один из филиалов МП «Электрический транспорт».
По условиям контракта, это должны быть автомобили, изготовленные не ранее 2023 года и оборудованные мобильным подъемником с рабочей платформой. Предполагается, что с помощью нее можно будет транспортировать бригаду электромонтеров из четырех человек со всеми необходимыми инструментами, проводить монтажные, профилактические и ремонтные работы на контактных сетях. Работать спецмашины должны как при — 40 градусах, так и при + 30 градусах.
Напомним, что в Омск должны прийти 40 новых троллейбусов, покупка которых обошлась в 964,1 млн рублей. Но возить омичей они начнут не скоро. Сначала надо дождаться строительства контактной сети.