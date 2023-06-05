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Две спецмашины для обслуживания троллейбусных сетей в Омске купят за 35 млн рублей

5 июня 2023, 10:20
Фото: Город55
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На торги заявились три компании, победитель снизил начальную цену на 9 млн рублей.

В муниципальном предприятии г. Омска «Электрический транспорт» нашли подрядчика, который поставит две аварийно-технических машины для обслуживания и ремонта троллейбусных сетей.

На торги заявились три компании — ООО «Транспортные решения», ООО «НПК „Ранко“ и ООО „Рика Групп“. Победителем признали общество с ограниченной ответственностью „Рика Групп“, предложившее самую низкую цену. Компания из Москвы, единственным учредителем и гендиректором которой является Ринат Галимов, согласилась поставить два спецавтомобиля за 35 млн рублей.

Поставить аварийно-технические машины подрядчик должен в течение 30 рабочих дней по адресу 3-й Разъезд, 21Б, где как раз находится один из филиалов МП «Электрический транспорт».

По условиям контракта, это должны быть автомобили, изготовленные не ранее 2023 года и оборудованные мобильным подъемником с рабочей платформой. Предполагается, что с помощью нее можно будет транспортировать бригаду электромонтеров из четырех человек со всеми необходимыми инструментами, проводить монтажные, профилактические и ремонтные работы на контактных сетях. Работать спецмашины должны как при — 40 градусах, так и при + 30 градусах.

Напомним, что в Омск должны прийти 40 новых троллейбусов, покупка которых обошлась в 964,1 млн рублей. Но возить омичей они начнут не скоро. Сначала надо дождаться строительства контактной сети.

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#Юлия Истомина#Троллейбусы#Аукцион#Подрядчик#Электрический транспорт#Ремонт#Общественный транспорт#Общество#Город#Новости#Омск
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