Две спецмашины для обслуживания троллейбусных сетей в Омске купят за 35 млн рублей

По условиям контракта, это должны быть автомобили, изготовленные не ранее 2023 года и оборудованные мобильным подъемником с рабочей платформой. Предполагается, что с помощью нее можно будет транспортировать бригаду электромонтеров из четырех человек со всеми необходимыми инструментами, проводить монтажные, профилактические и ремонтные работы на контактных сетях. Работать спецмашины должны как при — 40 градусах, так и при + 30 градусах.