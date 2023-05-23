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Омичам рассказали, когда запустят новые троллейбусные маршруты через Левобережье

23 мая 2023, 09:23
Фото: Город55
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Новые троллейбусы обошлись в 964,1 млн рублей.

В Омск до конца мая доставят 40 новых троллейбусов «Адмирал». На их приобретение ушло 964,1 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец.

Также в дептрансе уточнили, что окончательный платеж пройдет до 9 июня. И только после этого в течение месяца троллейбусы начнут готовить к запуску в линию.

«После необходимой подготовки машины не будут простаивать в депо, а начнут возить пассажиров», — отметил Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

Напомним, что троллейбусы заказали в ноябре прошлого года у московского ООО «ПК Транспортные системы». Кстати, собирали их в стенах Энгельсского завода электротранспорта (Самарская область).

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#Ксения Карагодина#Троллейбусы#Троллейбусное депо#Дороги#Транспорт#Муниципальный транспорт#Общественный транспорт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Дептранс#Омск#Омская область
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