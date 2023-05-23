Омичам рассказали, когда запустят новые троллейбусные маршруты через Левобережье

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Омск до конца мая доставят 40 новых троллейбусов «Адмирал». На их приобретение ушло 964,1 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец.
Также в дептрансе уточнили, что окончательный платеж пройдет до 9 июня. И только после этого в течение месяца троллейбусы начнут готовить к запуску в линию.
«После необходимой подготовки машины не будут простаивать в депо, а начнут возить пассажиров», — отметил Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».
Напомним, что троллейбусы заказали в ноябре прошлого года у московского ООО «ПК Транспортные системы». Кстати, собирали их в стенах Энгельсского завода электротранспорта (Самарская область).