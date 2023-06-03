На месяц вперед. Места на омские прогулочные теплоходы теперь можно бронировать

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В Омске создали систему онлайн-бронирования билетов на прогулочные теплоходы. В сообществе «Омский теплоход» сообщили, что работает она пока в тестовом режиме.
Забронировать билет можно на месяц вперед на любую свободную дату и время. На сайте написано, что бронь на теплоход работает, начиная с 4 июня. Купить и оплатить билеты онлайн на речной транспорт в Омске все еще не получится.
Отметим, что бронирование билета еще не значит, что рейс 100% состоится. При плохой погоде, а также если на теплоход придет меньше 10 пассажиров, поездка по Иртышу отменяется.
Для разработанного сервиса установили несколько простых правил: билеты выкупаются в кассах у причала в Воскресенском сквере за 1,5 часа до отправления. У тех, кто не успеет оплатить забронированный билет за полчаса до отплытия, бронь аннулируется, а билет возвращают в «живую очередь».
Напомним, что пассажирские перевозки по воде запустили 1 мая. Они организованы по трем направлениям: «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы», «Омск — Большеречье», «Центр — Зеленый берег».