Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Изображение материала

На месяц вперед. Места на омские прогулочные теплоходы теперь можно бронировать

3 июня 2023, 03:04
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске в тестовом режиме заработал сервис бронирования билетов на теплоходы

Правда, бронирование не является гарантией, что рейс все-таки состоится.

В Омске создали систему онлайн-бронирования билетов на прогулочные теплоходы. В сообществе «Омский теплоход» сообщили, что работает она пока в тестовом режиме.

Забронировать билет можно на месяц вперед на любую свободную дату и время. На сайте написано, что бронь на теплоход работает, начиная с 4 июня. Купить и оплатить билеты онлайн на речной транспорт в Омске все еще не получится.

Отметим, что бронирование билета еще не значит, что рейс 100% состоится. При плохой погоде, а также если на теплоход придет меньше 10 пассажиров, поездка по Иртышу отменяется.

Фото: Скриншот с сайта "Омский теплоход"

Для разработанного сервиса установили несколько простых правил: билеты выкупаются в кассах у причала в Воскресенском сквере за 1,5 часа до отправления. У тех, кто не успеет оплатить забронированный билет за полчаса до отплытия, бронь аннулируется, а билет возвращают в «живую очередь».

Напомним, что пассажирские перевозки по воде запустили 1 мая. Они организованы по трем направлениям: «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы», «Омск — Большеречье», «Центр — Зеленый берег».

В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Теплоход#Рейсы теплохода#Билеты#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Омич отсудил у «Вымпелкома» более 300 тысяч рублей за «сумасшедший» айфон
Сегодня, 02:58
Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития
Сегодня, 04:05
Почти за бесценок. В Омске продают права собственности компаний Нателы Полежаевой
Вчера, 05:26
Нарушил условия гостайны. В Омске бывшего контрактника осудили за выезд за границу РФ
Вчера, 10:02
В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Вчера, 09:25