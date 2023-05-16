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В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход

16 мая 2023, 04:38
Фото: 1MI
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Катер был выпущен в 2001 году.

В Омске выставили на продажу пассажирский теплоход представительского класса итальянской марки Absolute. Объявление появилось на сайте «Авито» в разделе «Водный транспорт». Собственник просит за теплоход 15 млн рублей.

«В отличном состоянии, использовался только для собственного семейного отдыха. 4 каюты, большая обеденная зона, открытая палуба для уличных посиделок, запас топлива 4 тонны. Двигатель ЯМЗ 300 л. с», — говорится в объявлении.

В катере 2001 года выпуска есть оборудованная кухня и сауна. На палубу ведет украшенная ковровой дорожкой лестница. Находится транспорт сейчас в Омске.

Катер рассчитан максимум на 20 человекКатер рассчитан максимум на 20 человек
Капитанская рубкаКапитанская рубка
Лестница, которая ведет на палубуЛестница, которая ведет на палубу
На катере есть саунаНа катере есть сауна
Катер рассчитан максимум на 20 человек
Фото: Скриншот с сайта "Авито"

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске снова выставили на продажу дом на колесах, которым владеет облправительство. Стартовая цена — 3,6 млн рублей. Пока еще есть время, чтобы подать заявку на участие в торгах — их принимают до 22 мая.

В Омске в очередной раз пытаются продать дом на колесах за 3,6 млн рублей
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#Юлия Истомина#Объявление#Продажа#Теплоход#Общество#Бизнес#Город#Новости#Омск
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