В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В Омске выставили на продажу пассажирский теплоход представительского класса итальянской марки Absolute. Объявление появилось на сайте «Авито» в разделе «Водный транспорт». Собственник просит за теплоход 15 млн рублей.
«В отличном состоянии, использовался только для собственного семейного отдыха. 4 каюты, большая обеденная зона, открытая палуба для уличных посиделок, запас топлива 4 тонны. Двигатель ЯМЗ 300 л. с», — говорится в объявлении.
В катере 2001 года выпуска есть оборудованная кухня и сауна. На палубу ведет украшенная ковровой дорожкой лестница. Находится транспорт сейчас в Омске.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске снова выставили на продажу дом на колесах, которым владеет облправительство. Стартовая цена — 3,6 млн рублей. Пока еще есть время, чтобы подать заявку на участие в торгах — их принимают до 22 мая.