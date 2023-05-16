В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске снова выставили на продажу дом на колесах, которым владеет облправительство. Стартовая цена — 3,6 млн рублей. Пока еще есть время, чтобы подать заявку на участие в торгах — их принимают до 22 мая.